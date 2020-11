Augusta, seconda giornata di screening davanti al Costa: 9 positivi su 685 tamponi rapidi

Nove positivi su 685 tamponi rapidi effettuati questa mattina, mentre il numero dei contagiati ad Augusta cresce e ancora prima dell’inizio dello screening aveva toccato quota 132 casi. I nove casi di positività al Covid 19 su asintomatici sono stati intercettati stamattina durante lo screening gratuito promosso dalla Regione e dall’Asp di Siracusa col metodo del drive-in, che si è svolto per la seconda giornata davanti all’ingresso della scuola dell’infanzia del quarto istituto comprensivo Costa del Polivalente, di fronte piazza Unità d’Italia diretto da Michele Accolla, presente anche stamattina.

Rispetto a domenica scorsa è migliorata ancora di più l’organizzazione e per accorciare i tempi delle lunghe attese- già le prime auto in fila si sono viste a partire dalle 7 anche se l’inizio delle attività era prevista alle 9 – sono state formate due file di automobili all’altezza dell’ingresso della scuola, laddove sono stati fatti i tamponi da parte del personale del distretto di Augusta e Siracusa, disciplinate dai vigili urbani.

Con un’ordinanza di polizia municipale è stata anche vietata la circolazione veicolare dalle 8 alle 13 nella vi Pietro Frixa nel tratto compreso fra via Giacomo Matteotti e la strada che congiunge via Giuseppe Di Vittorio a via Frixa. Tanti i volontari impegnati, da quelli del Gruppo comunale di Protezione civile alla Misericordia, a Nuova Acropoli, all’associazione nazionale Carabinieri in congedo e al Club Elettra che hanno collaborato perché tutto funzionasse correttamente.

“Oggi abbiamo impiegato un maggior numero di medici, infermieri ed operatori sanitari e nell’attesa di assumere nuove unità con il bando dell’Asp stiamo assicurando questo servizio con il nostro personale – ha commentato il direttore sanitario Salvatore Madonia che ha assistito alle attività– oggi tutte le varie figure professionali senza adesione di categoria sono scese in campo, su adesione spontanea”

“Una grande risposta da parte della città ed una organizzazione attenta hanno permesso questo risultato importante. – ha affermato il sindaco Peppe Di Mare che anche oggi ha stazionato davanti alla scuola per tutta la mattinata- Da domani partirà la sanificazione di tutte le scuole partendo proprio dal Domenico Costa che ha ospitato l’attività di oggi. A partire da domani verranno sanificate tutte le scuole di Augusta. Con la collaborazione di tutti riusciremo a superare questo periodo”. Ieri sera il numero dei contagi era cresciuto a 126, con i nove di oggi tocca quota 135.

di Cettina Saraceno