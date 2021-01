Augusta, scuole: impegnati quasi 99 mila euro per interventi di manutenzione urgente nei plessi dell’obbligo

Serviranno ad effettuare la piccola manutenzione nei plessi delle scuole dell’obbligo comunali i quasi 99 mila euro impegnati dall’amministrazione comunale per interventi di vario tipo di cui l’iter è in dirittura d’arrivo per l’aggiudicazione ad un solo operatore per un anno. Lo rende noto l’assessore alla Pubblica istruzione Orietta Tringali: “E’ la prima volta che viene destinato un importo così consistente per l’edilizia scolastica ad Augusta – aggiunge – Tutti e quattro i nostri istituti comprensivi hanno bisogno di migliorie al fine di garantire maggiore sicurezza e un adeguato mantenimento nel tempo. L’accordo quadro ha per oggetto le regole generali d’intesa tra la stazione appaltante e l’operatore economico-impresa sulla base delle quali si procederà a singoli specifici appalti in relazione alle priorità che l’amministrazione comunale assegnerà ai singoli interventi. Contiamo di partire a febbraio”.

Nel dettaglio i 98430 euro serviranno a sostituire il cancello del quarto istituto comprensivo “Costa”, a ripristinare i bagni del primo comprensivo Principe Di Napoli, del plesso “Cappuccini” e del secondo Corbino di Monte Tauro, verranno effettuati inoltre anche interventi nell’ illuminazione e di piccola manutenzione laddove servirà.

Intanto con 130 mila euro del decreto Crescita – a cui si è aggiunto cofinanziamento di 46 mila euro dell’Ente- ottenuti dalla passata amministrazione Di Pietro si sta ultimando di posizionare i climatizzatori nei plessi che ne erano sprovvisti come quello di Brucoli del secondo istituto comprensivo Corbino, in quello di via delle Saline del terzo comprensivo Todaro e al centro storico nei due plessi del primo istituto “Principe Di Napoli” di via Strazzulla e “Paradiso”.

Anche l’impianto elettrico è stato adeguato nei vari plessi scolastici di proprietà comunale

Infine con altri fondi Pon non rientranti nell’emergenza Covid sono stati effettuati nei mesi scorsi lavori per il plesso delle “scuole verdi” del Principe Di Napoli e il rifacimento della facciata del Costa, dove è rimasto da sistemare il tetto per il quale potrebbero essere impiegati i residui dell’ appalto.