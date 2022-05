Augusta, scuole e formazione per la vita, l’ex ministro Azzolina ospite del liceo Megara

Ha discusso con gli studenti sull’importanza della centralità dell’istruzione ma anche parlato della sua vita personale Lucia Azzolina, ex ministro dell’ Istruzione nel governo Conte e parlamentare nazionale dei 5 stelle, che lunedì mattina è stata ospite del liceo Megara. A dialogare con l’insegnante e neo dirigente scolastica, attualmente in aspettativa perchè impegnata in Parlamento, sono stati il dirigente scolastico Renato Santoro, i docenti Maria Adelaide Scacco che è stata anche sua insegnante di filosofia all’ultimo anno di liceo e Alfio Castro, con la collaborazione dell’animatrice digitale Anna Lucia Daniele. Presenti l’assessore all’ Istruzione Ombretta Tringali, docenti e rappresentanti del secondo istituto superiore Ruiz, dirigenti scolastici, i docenti e gli alunni partecipanti in rappresentanza degli istituti comprensivi.

L’incontro ha avuto inizio con la lettura da parte delle alunne Ioana Stoica della IV A del Classico e Giulia Farhat della IV B del Linguistico di alcuni passi significativi del libro “La vita insegna” nei quali l’ex ministro Azzolina insiste sulla centralità dell’impegno nello studio come unica risorsa per la salvezza personale e la riuscita nella vita, in quanto “i libri, lo studio, la costanza e la voglia di fare” costituiscono sovente “la sola strada per emergere e realizzare i propri sogni”.

Nella seconda parte del dibattito l’insegnante Castro ha sottoposto all’onorevole alcune problematiche tecniche inerenti al mondo della scuola, in riferimento ai limiti e competenze dell’autonomia scolastica e della progettualità didattica e formativa, sul ruolo attuale degli organi collegiali istituiti attraverso i decreti delegati degli anni ’70 in vista di un eventuale processo di riforma. “La scuola è materia di scontro ideologico” ed è tuttora considerata dai più come una “fonte di spesa” piuttosto che di “investimento”– ha detto l’onorevole, soffermandosi sulla centralità dell’apprendimento quale “ascensore sociale”.

Gli studenti delle quinte sono stati i protagonisti della parte finale dell’incontro con interrogativi sul problema della sicurezza sul luogo di lavoro per lo studente coinvolto nei Pcto, nei percorsi per le competenze trasversali e l’ orientamento, nonché l’opportunità del mantenimento degli stessi Pcto nel corso del lockdown seguito alla prima ondata pandemica e dell’introduzione dell’insegnamento istituzionalizzato dell’educazione civica nello stesso intervallo di tempo. A conclusione del suo intervento Azzolina ha rivendicato che in un paese in cui troppo spesso prevale l’idea della “donna oggetto” e con il triste primato delle morti per femminicidio, alle giovani generazioni spetta il compito di combattere ogni odioso pregiudizio “a testa alta”, in modo che si arrivi finalmente a giudicare le donne “per il merito, le competenze e i curricula”.