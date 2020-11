Augusta, scuole chiuse domani 18 novembre per sanificazione e igienizzazione dei locali

Scuole chiuse domani, mercoledì 18 novembre, per interventi di sanificazione e igienizzazione dei vari plessi scolastici di competenza comunale, tranne il plesso del Polivalente dove si trova il Costa, già sanificato ieri dopo lo screening gratuito col drive in effettuato domenica mattina, davanti l’ingresso del plesso.

Lo ha disposto il sindaco Giuseppe Di Mare con un’ordinanza firmata oggi in cui ha sospeso solo per domani la didattica in presenza sottolineando come sia “necessario e improcrastinabile disporre al sanificazione e igienizzazione dei locali in quanto si tratta di “luoghi ad alta densità di frequentazione, dove è fortemente consigliabile adottare ogni opportuna cautela per evitare la creazione di “clusters” e arrecare pregiudizi alla salute pubblica“.

Le lezioni riprenderanno regolarmente giovedì 19 novembre.