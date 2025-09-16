Augusta, scuole al via: investimenti su edilizia e servizi. L’assessore Tribulato: “Un anno che parte davvero per tutti”

Il nuovo anno scolastico si apre con diverse novità per gli studenti di Augusta. Il vicesindaco e assessore all’Istruzione Biagio Tribulato ha annunciato una serie di interventi concreti che vanno dall’edilizia scolastica ai servizi di supporto, con l’obiettivo – ha sottolineato – di garantire “il meglio alle nuove generazioni”.

Sul fronte delle infrastrutture, sono già stati completati o avviati numerosi lavori nei vari plessi: sistemati gli ascensori in tutte le scuole, realizzato il nuovo auditorium ai Cappuccini insieme alla palestra e al cortile riqualificato, sostituiti i bagni al plesso Costa e adeguati i sanitari al Corbino. In corso i lavori alle palestre del Todaro, Morvillo e Paradiso, mentre a Brucoli è stato riqualificato lo spazio giochi esterno. Prosegue inoltre la sistemazione del muro di cinta alla Cittadella e, a breve, partiranno nuovi interventi finanziati per la sostituzione degli infissi in diverse strutture.

Dal punto di vista dei servizi, la mensa scolastica sarà attiva già dal 29 settembre. Ma la novità più importante riguarda l’assistenza specialistica Asacom, garantita sin dal primo giorno di scuola per il secondo anno consecutivo: “È la vittoria più grande – ha dichiarato Tribulato – perché la scuola inizia davvero per tutti, nessuno escluso”.

Non manca infine l’attenzione al sociale. Resta attiva l’iniziativa dello “zaino sospeso”, promossa dall’Assessorato all’Istruzione: un progetto di solidarietà che consente alle famiglie meno abbienti di ricevere materiale di cancelleria donato anche da cittadini. “Un servizio di rete – ha commentato il vicesindaco – che diffonde la vera cultura della solidarietà”.