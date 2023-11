Augusta, scuola per formare i comandanti della Marina alla sua 300esima sessione

È già un punto di riferimento nella formazione dei comandanti della Marina militare e non si esclude che, in futuro, possa diventare insieme alla città di Augusta un polo di formazione all’arte del comando più in generale, del mondo civile, della leadership in qualsiasi contesto, aziendale, istituzionale, la scuola di comando navale della Marina militare che festeggia, in questi giorni, la sua trecentesima sessione. È stata presentata oggi, durante una conferenza stampa, nel salone Rocco Chinnici del Comune dal direttore ammiraglio Alberto Tarabotto, dal vice il capitano di vascello Giorgio Occhetto, alla presenza dei frequentatori della trecentesima sessione, del sindaco Giuseppe Di Mare e dell’assessore Pino Carrabino.

Un’occasione per aprirsi alla città e far conoscere questa realtà militare che affonda le radici, ad Augusta già dal 1951 quando la scuola da Taranto, dove era stata istituita nel 1926 con lo scopo di addestrare i tenenti di vascello e valutarne l’attitudine al comando, si trasferisce definitivamente nella città megarese, sede del comando di MariSicilia. “Da questa sala oggi lanciamo la celebrazione della 300esima sessione di scuola di comando navale, – ha detto Tarabotto che ha sottolineato il legame indissolubile con la città- una tradizione a cui la Marina è veramente molto legata ed è uno dei passaggi più importanti, probabilmente il più importante, della carriera di ogni comandante. Oggi la scuola di comando navale, appena trasferita nella sua nuova sede, continua ad essere impegnata nella sua evoluzione, per diventare un polo di riferimento sempre più importante per la formazione all’esercizio dell’arte del comando, offrendo la propria professionalità non solo alle marinerie, in particolare a quelle della sponda meridionale del Mediterraneo, ma anche al mondo accademico e civile”.

Ogni sessione ha un numero di frequentatori che va dagli 8 a 14, al momento ce ne sono 12 tra cui il tenente di vascello Gianluca Rollo che ha illustrato scopi e organizzazione della scuola comando che attualmente la scuola dura 5 settimane, di cui le prime tre settimane si svolgono nella rada di Augusta, con i frequentatori assistono a un ciclo di lezioni, conferenze, teorie, che riguardano non solo gli aspetti della manovra, ma che contribuiscono alla creazione a 360 gradi della figura del comandante in unità navale: “per noi diventare comandanti – ha aggiunto- è la massima ambizione di un ufficiale di Marina che va a coronare tutto il suo percorso fatto di tanti sacrifici, ma altre tante soddisfazioni, partendo al ritroso dal primo giorno dell’Accademia navale. E’ sicuramente il momento all’apice in cui la forza armata ci dà tanta fiducia, appunto perché ci affida i propri uomini, i propri mezzi e l’ambizione di ciascuno di noi è quella di diventare poi il punto di riferimento per queste persone, per questi equipaggi, in modo da essere diciamo una guida che riesce appunto a spronare gli equipaggi a fare sempre di meglio”.

I 12 che frequentano la scuola comando sono ufficiali che hanno già una professionalità e hanno svolto i loro primi anni di carriera, quasi 10 anni, se si includono gli anni di studio in Accademia. Rollo è un pilota, ma tra i frequentatori di questa sessione ci sono ufficiali che provengono dai reparti operativi della Brigata Marina San Marco, sommergibilisti e ufficiali che hanno prestato il loro servizio sull’unità di superficie.

“Una storia importante, trecentesima sessione, oltre 70 anni ad Augusta, numeri che ancora una volta danno valore al legame tra la città di Augusta e la Marina militare, – ha detto il sindaco Giuseppe Di Mare- un legame che viene da lontano. Un legame, devo dire, che in questi anni ci porta ad avere una sinergia importante sotto tanti punti di vista ed accolgo il suggerimento con grande entusiasmo. Avremo modo di approfondire questa riflessione che ci ha lasciato sul far diventare e sfruttare le vostre capacità per far crescere anche la nostra città. Grazie anche a questa scuola che ha una storia importante che, fatemi dire con orgoglio, ha base ad Augusta, dove si formano anche gli uomini e le donne che poi in tutto il mondo difendono all’interno il nostro paese e all’esterno lavorano per la pace nel mondo. E lo dico proprio in questi giorni dove stiamo vedendo che i nostri mezzi sono anche in Medio Oriente, sono un po’ in giro per il mondo”.