Augusta, scuola “eTwinning”, confermata la certificazione europea per il Corbino

Pioggia di “quality label eTwinning” per il secondo istituto comprensivo Orso Mario Corbino, diretto da Maria Giovanna Sergi, che ha ricevuto per il terzo biennio consecutivo (2023-2024) la riconferma della certificazione europea di scuola “eTwinning”.

I riconoscimenti sono arrivati per i diversi progetti attuati dal team dell’istituto megarese formato da insegnanti dei tre ordini scolastici presenti nell’istituto, che hanno collaborato alla realizzazione di “Magic dot art fashion show”, attuato in collaborazione con 17 scuole europee, e con il quale gli studenti dei tre ordini del Corbino hanno dato vita ad opere d’arte ispirate alle tecniche del puntinismo e del divisionismo, partendo dal “punto” come elemento basilare della vita e della realtà, come inizio di storie e di avventure fantastiche. Un viaggio immaginifico che si è concluso con una sfilata di moda.

Sono stati realizzati lo scorso anno scolastico altri due progetti: “A small child says a beautiful word” basato sulla gentilezza e sui comportamenti positivi nei confronti degli altri e della natura e “What’s buzzing in the hive” grazie al quale il mondo delle api è stato raccontato attraverso l’uso della tecnologia e del digitale.

Con la partecipazione ai progetti eTwinning, l’istituto di Augusta mantiene alto e accresce il livello di innovazione metodologica, rafforzato anche dalla partecipazione a workshop internazionali come quello di Danzica dello scorso anno, cui ha partecipato Graziella Filippone, e quello di Siviglia di quest’anno cui ha partecipato Eleonora Alicata. Quest’anno è in corso il progetto “Up and down the TwinStairs”, strettamente legato al territorio, come dimostrano la partecipazione del coro di voci bianche alla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il 25 novembre a palazzo di città e la manifestazione “Christmas on the twinstairs” che si svolgerà sabato 23 dicembre, alle 11, nella scalinata della chiesa di San Nicola a Brucoli con la partecipazione dei zampognari Emanuele Di Grande e il piccolo Matteo Galofaro.