Augusta, scuola e finanza: gli studenti del Ruiz a lezione dai professionisti della Baps

Orientarsi con consapevolezza nel complesso scenario economico globale non è più solo una competenza tecnica, ma un pilastro dell’educazione civica. Con questo spirito si è concluso all’Istituto Superiore “Gaetano Arangio Ruiz“ il percorso di Formazione Scuola Lavoro “Conta su di te: educazione finanziaria per il futuro”, che ha visto protagonisti gli studenti delle classi III, IV e V dell’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing. Il progetto, coordinato dai docenti Paolo Trigilio e Maria Daniela Lo Faro, ha rappresentato un ponte concreto tra l’istruzione formale e l’operatività del settore creditizio, grazie a una stretta sinergia con la Banca Agricola Popolare di Sicilia.

Le lezioni non si sono limitate alla teoria sui libri, poiché gli studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con un corpo docente d’eccezione composto dai professionisti della BAPS. Tra gli esperti intervenuti figurano Nico Saraceno, Direttore Marketing, Salvatore Lubello, Responsabile del Servizio Pianificazione Strategica, Gabriella Gurrieri, Responsabile del Servizio Istruttoria Corporate, Fabio Firullo, Responsabile del Servizio Sostenibilità, e Salvatore Valvo, Responsabile del Servizio Tesoreria Integrata e ALM, affiancati da Giorgio Giannone, Giovanni Zanti, Giuseppe Seminara e dalla tutor Katia Sicuso.

Attraverso quattro incontri intensivi, i ragazzi hanno esplorato i meccanismi che muovono l’economia mondiale. I professionisti hanno trattato temi che spaziano dal modello di business della banca all’analisi del credito come motore di sviluppo economico, fino alla finanza sostenibile. Particolare attenzione è stata rivolta anche all’attualità geopolitica e alle insidie del trading online, offrendo ai ragazzi strumenti critici per valutare rischi e opportunità dei mercati moderni.

Un momento fondamentale del percorso è stato l’incontro presso la succursale BAPS di Augusta, dove la Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Concetta Castorina, ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti un esempio importante di collaborazione tra due istituzioni radicate sul territorio, unite nell’obiettivo di promuovere la responsabilità economica.

Il progetto si è poi suggellato con una visita alla sede di Catania della Banca d’Italia. Sotto la guida degli esperti Sergio Schembri e Giorgio Surleti, gli alunni hanno approfondito le funzioni di vigilanza dell’Istituto e partecipato a un laboratorio didattico interattivo. Attraverso una sfida su piattaforma digitale, i ragazzi hanno consolidato le proprie conoscenze su risparmio e pianificazione finanziaria, strumenti essenziali per affrontare con maggiore consapevolezza le scelte del proprio futuro.

L’iniziativa infatti lascia ai ragazzi non solo un attestato, ma una “cassetta degli attrezzi” aggiornata per affrontare con senso critico e responsabilità le scelte economiche della vita quotidiana e professionale che li attende.