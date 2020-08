Augusta, scritte offensive nei confronti di Massimo Carrubba: solidarietà di Italia Viva

“Esprimiamo la nostra solidarietà e quella di tutti gli iscritti ad Italia Viva a Massimo Carrubba per il vile atto subito. Siamo convinti che il candidato sindaco di Augusta potrà trovare nell’accaduto uno stimolo in più per affrontare la sua campagna elettorale basata su programmi concreti, a discapito di chi tenta di sporcare con questi squallidi mezzi la competizione elettorale”.

A parlare sono Alessandra Furnari e Tiziano Spada coordinatori provinciali Italia Viva dopo il ritrovamento di una scritta dai toni “pesanti” nei confronti dell’ex sindaco Massimo Carrubba e candidato alle elezioni del 4 e 5 ottobre, comparsa ieri al campetto “Carrubba”, nel quartiere Terravecchia dove è stato imbrattato, tra l’altro, il muro che costeggia l’area pubblica dove ci sono anche i giochini dei bambini, riqualificata da qualche anno e luogo di ritrovo di ragazzi.

La scoperta è stata fatta nel tardo pomeriggio di lunedì, dopo che in mattinata l’altra scritta – “Vergognati” – era stata notata sulla gigantografia esterna al comitato elettorale di Carrubba in piazza D’Astorga, a pochi metri dagli uffici del Comune.