Augusta, scritta vandalica al Municipio, condanna unanime del gesto. Presentata denuncia in Polizia

“Industrie assassine. Giustizia per i morti di cancro”. Questa la scritta comparsa questa mattina sulla facciata del palazzo municipale che si affaccia sulla centralissima piazza Duomo. Scritto con spray nero l’atto vandalico ha deturpato il muro bianco del Municipio, accanto al portone centrale e dopo qualche ora è stata cancellato dalla ditta incaricata dal Comune ma nell’eliminarla con un’idropulitrice è venuto giù anche un pezzo di intonaco del muro bianco, aggiungendo così danno al danno. La scritta ha fatto il giro dei social suscitando indignazione non sollo tra i politici ma anche tra i cittadini, a cominciare dal sindaco Giuseppe Di Mare che, in un video messaggio su Facebook, ha già fatto sape che è stato presentato un formale esposto al commissario di polizia e ha parlato dell’azione di un frustrato, un delinquente, che assicureremo agli organi deputati. Stiamo facendo un grande sforzo per rimettere al centro la nostra città, rilanciare l’immagine, per portare turisti e poi- ha aggiunto- succede che viviamo l’ennesima azione di un frustrato, di un anonimo che di solito vive sui social e che oggi, invece, mancando di rispetto a tutta la città, imbratta il palazzo di tutti i cittadini. Non è accettabile un’azione del genere senza se e senza ma. Le telecamere della zona hanno ripreso tutto. Ci auguriamo ma ne siamo certi che gli organi inquirenti faranno luce su questa pagina triste della nostra Augusta, proprio nel periodo natalizio e di fine anno”.

Gli hanno fatto eco anche i movimenti appartenenti alla federazione civica #PerAugusta, che condannano fortemente il gesto. “Atti di vandalismo, come quello perpetrato durante la notte di ieri, oltre a disegnare uno scenario inquietante, offendono con la forza della strumentalizzazione tutti i cittadini che, nella Casa comunale di Augusta, trovano il senso ed il valore simbolico delle istituzioni.– scrivono in una nota il portavoce della Federazione Giovanni Camardo e i coordinatori di CambiAugusta Elena ed Aldo Cimino, di Destinazione Futuro Federica Giangrande e Andrea Lombardo e dei 100#perAugusta Aurelia Lo Giudice e Paolo Trigilio.

“Siamo fermamente convinti che – aggiungono- gesti come questo sviliscano il lavoro fatto negli anni da chi ha posto in maniera civile interrogativi riguardo la questione ambientale del nostro territorio e suonano come campanello d’allarme. Desideriamo esprimere tutta la nostra vicinanza al nostro sindaco, Giuseppe Di Mare, che oggi più che mai rappresenta una comunità ferita e sfregiata e desideriamo richiamare alla responsabilità della condanna tutti coloro i quali hanno ruoli attivi in politica e nell’ associazionismo affinchè sia ben chiaro agli autori di questo gesto che la direzione intrapresa non è tollerata ne tollerabile. Siamo fermamente convinti che alla base di qualsiasi atteggiamento di cittadinanza attiva debbano sempre rimanere ben saldi i principi di democrazia, libertà e giustizia senza i quali ogni rivendicazione diventa atteggiamento sovversivo e pericoloso per la comunità tutta, affinchè gesti come questo non abbiamo mai più a ripetersi”.

A dissociarsi da questo “gesto di assoluta inciviltà che niente a che vedere con la lotta all’ inquinamento industriale e la tutela della salute dei cittadini “ è Cinzia di Modica del Comitato stop veleni che si augura che vengano individuati e puniti i responsabili.

“Azione che non rispecchia assolutamente le nostre modalità di protesta, la quale viene portata avanti da una cittadinanza attiva che si dedica alla causa con spirito di sacrificio e abnegazione ogni giorno. – ha scritto su Facebook- Riteniamo che questo tipo di comportamento sia una grandissima mancanza di rispetto verso il nostro operato, così come chi ritiene che questo sia stato scaturito dalla nostra opera di sensibilizzazione verso la problematica che affligge il nostro territorio”.