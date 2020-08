Augusta, scritta “pesante” nei confronti del candidato a sindaco Massimo Carrubba

Una scritta dai toni “pesanti” nei confronti dell’ex sindaco Massimo Carrubba e candidato alle elezioni del 4 e 5 ottobre è comparsa ieri al campetto “Carrubba”, nel quartiere Terravecchia dove è stato imbrattato, tra l’altro, il muro che costeggia l’area pubblica dove ci sono anche i giochini dei bambini, riqualificata da qualche anno e luogo di ritrovo di ragazzi.

Usando le vernici rosse e nera ignoti hanno accostato il nome di Carrubba, assolto “perché il fatto non sussiste” l’anno scorso dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio a quello di Jimmy Blandino, pentito di mafia e collaboratore di giustizia, scrivendo anche “45 milioni di euro rapinati. Governati dal fratello del pentito. E volete il voto?” – si legge nella scritta che chiama in causa il fratello del collaboratore, dipendente comunale.

La scoperta è stata fatta nel tardo pomeriggio di ieri dopo che in mattinata l’altra scritta “Vergognati”, meno pesante, ma sempre offensiva, era stata notata sulla gigantografia esterna al comitato elettorale di Carrubba in piazza D’Astorga, a pochi metri dagli uffici del Comune.

Se sia stata la stessa mano a scriverle, se si tratti di vandalismo o altro sarà compito della Digos capirlo, già ieri infatti Carrubba ha sporto denuncia per la scritta del comitato elettorale ed è stato sentito al commissariato di piazza Castello, dove oggi integrerà la precedente denuncia con il nuovo inquietante episodio.”Spero si tratti solo di una ragazzata e non di atti premeditati per avvelenare il clima elettorale, ma è chiaro che il raid notturno e la contemporanea apparizioni delle frasi farneticanti in parti distante della città fanno pensare” -ha detto Carrubba che ringrazia tutti per le attestazioni di solidarietà ricevute e non si tira certo indietro di fronte a questi atti.

Certo è che la campagna elettorale si infiamma sempre di più, anche con episodi esecrabili come questi.