Augusta, screening per tumori al colon: da aprile la colonscopia si farà di nuovo al Muscatello

“Dal mese di aprile il percorso di screening per il colon sarà nuovamente effettuato nei presidi di appartenenza ovvero ad Augusta e Lentini per la zona Nord e a Siracusa per il resto della provincia”. A replicare cosi alle lamentele dell’ex consigliere comunale Vincenzo Canigiula che aveva lamentato l’ “accentramento” del servizio al solo ospedale siracusano è la responsabile del Centro screening gestionale Sabrina Malignaggi che spiega che la decisione di eseguire le colonscopie in un unico presidio ospedaliero, all’Umberto I di Siracusa, per gli esami di secondo livello dopo la positività della ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito delle attività di indagine per lo screening oncologico, è stata temporanea e determinata dall’emergenza covid – 19.

“Già da qualche tempo – ha spiegato- il servizio di secondo livello è in via di riorganizzazione per cui, data l’emergenza Covid, per garantire il completamento del percorso diagnostico, temporaneamente e per un breve periodo, le colonscopie sono state effettuate nell’ospedale Umberto I di Siracusa. Come riferisce il referente dello screening colon retto dottore Vincenzo Puglisi, si è già provveduto alla riorganizzazione del secondo livello, sono state individuate anche altre figure professionali che si occuperanno del percorso screening e si sta provvedendo alla loro formazione”.