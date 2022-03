Augusta, screening per i tumori del colon: Endoscopia trasferita a Siracusa

Il servizio di Endoscopia relativo allo screening per i tumori del colon “accentrato” a Siracusa. Lo denuncia l’ex consigliere comunale Vincenzo Canigiula che ieri recandosi al reparto di Endoscopia dell’ospedale Muscatello per ritirare il kit per le analisi delle feci, che rientrano nel piano sanitario degli screening per gli over 50, è venuto a conoscenza dall’infermiera che, in caso di positività del test si dovrà recare all’ospedale Umberto I di Siracusa per una prima visita e successivamente poi per la colonscopia dovendosi spostare, dunque, due volte da Augusta verso Siracusa

“Fino a qualche mese fa, forse un anno, -ricorda Canigiula- gli ospedali di riferimento per le endoscopie relative allo screening del colon erano tre: quello di Lentini che abbracciava gli utenti del triangolo Lentini, Carlentini- Francofonte e parte della zona montana; quello di Augusta che abbracciava il triangolo Augusta-Sortino-Melilli e parte della zona montana quello di Siracusa per la zona “Maremonti” della nostra provincia e, infine, quello di Avola per la zona sud. Ricordo di avere lasciato, ai tempi in cui da consigliere comunale seguivo le vicissitudini della sanità in provincia di Siracusa, ed in particolare, quelle del Muscatello, un servizio che funzionava in maniera impeccabile, pur con le sue lungaggini, e dopo un paio di anni, all’impatto successivo, ritrovo una endoscopia, per ciò che riguarda lo screening del colon, ridotta ai minimi termini col solo riferimento dell’Umberto I di Siracusa”.

L’ex consigliere comunale si augura allora che “ai piani alti restituiscano ai già troppo bistrattati utenti della provincia un servizio ospedaliero che girava quasi alla perfezione” e invita chi oggi ricopre cariche istituzionali a “farsi avanti per supportare questa che non è una mia richiesta, ma quella di migliaia di utenti”.