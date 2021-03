Augusta, scontro tra due automobili alla Gisira: cinque ragazzi in ospedale

E’ di 5 feriti il bilancio di un incidente che si è verificato oggi pomeriggio sulla strada che porta alla Gisira, subito dopo il ponticello. A scontrarsi frontalmente, dopo una curva alla fine di un tratto in salita, sono state due automobili che precedevano in senso inverso e con a bordo un giovane conducente una e due ragazzi e due ragazze un’altra. Tutti e cinque sono stati portati al Pronto soccorso dell’ospedale Muscatello con due autoambulanze del “118” intervenute sul posto. Le condizioni più serie sarebbero quelle di due feriti che avrebbero riportato due traumi cranici per i quali si stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso, per gli altri tre solo qualche lieve ferita.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti di Polizia municipale per effettuare i rilievi del caso. La strada è rimasta interrotta fino all’arrivo del carro attrezzi che ha rimosso i due mezzi.