Augusta, scontro sulla strada per l’hangar: auto cappotta, intervengono i Vigili del fuoco

Scontro tra due auto nel primo pomeriggio di oggi in contrada Costa Pisone, la strada che porta all’hangar per dirigibili. Ad entrare in collisione, proprio davanti al cancello chiuso del monumento industriale, poco dopo le 14 sono stati una Opel Corsa, che viaggiava in uscita da Augusta e una Renault Clio che proseguiva in direzione opposta. Quest’ultima nell’impatto frontale con l’altra vettura si è ribaltata, fermando la sua corsa al centro della careggiata cappottata.

Praticamente illeso il conducente che è riuscito ad uscire da solo dall’autovettura capovolta, mentre la donna alla guida dell’utilitaria è rimasta incastrata tra le lamiere e per liberarla è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. La donna è stata accompagnata al Pronto soccorso dell’ospedale Muscatello per tutti gli accertamenti del caso, ma è stata sempre vigile e cosciente.

La circolazione è rimasta bloccata fino alla 16 per effettuare la rimozione dei mezzi dalla carreggiata. Sul posto ad effettuare i rilievi sono intervenuti gli agenti di Polizia municipale che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente.