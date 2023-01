Augusta, scontro frontale sulla 114 dir: il furgoncino un ammasso di lamiere, morto il conducente

Per estrarlo dalle lamiere del furgoncino, completamente accartocciato, che stava guidando stamattina per andare al lavoro, si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lentini, ma è stato tutto inutile. Troppo violento l’impatto con un tir che procedeva in senso inverso e troppo gravi le ferite riportate per A.S., il 59enne, originario del catanese, che oggi ha perso drammaticamente la vita sull’asfalto della statale 114 dir, nel tratto della bretella, che poi diventa “Ragusana” perché porta appunto a Ragusa, ma anche a Lentini, Carlentini e Agnone Bagni.

Qui all’altezza del chilometro 6, in territorio al confine con il Comune di Augusta, è avvenuto il terribile impatto frontale tra i due mezzi che procedevano in senso inverso e che non ha lasciato scampo alla vittima, che lavorava di una ditta e stava andando ad Agnone Bagni.

A nulla è servito neanche l’intervento dell’elisoccorso del 118 che è atterrato sull’asfalto a poca distanza dal groviglio di lamiere del furgoncino che, dopo lo scontro, ha fermato la sua corsa più avanti del tir. Ai sanitari non è rimasto altro che constatare il decesso dell’uomo che è stato trasferito all’obitorio del Policlinico di Catania a disposizione della magistratura, mentre il conducente del mezzo pesante è stato portato all’ospedale di Lentini per gli accertamenti del caso, anche se non avrebbe riportato ferite.

Ad effettuare i rilievi sono intervenuti i Carabinieri di Augusta che stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. Personale dell’Anas e della Polizia municipale megarese ha disciplinato la viabilità lungo l’arteria extraurbana, che in quel tratto – dove sono visibili sull’asfalto i segni di una frenata – è stata chiusa alla circolazione fino a circa le 13,40 fino a quando non è stato rimosso il furgoncino. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale.