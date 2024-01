Augusta, scontro auto-scooter sulla provinciale per Brucoli: diciannovenne in prognosi riservata

È di due feriti, di cui uno in prognosi riservata anche se non sarebbe in pericolo di vita, il bilancio di un incidente stradale che si è verificato ieri pomeriggio, sulla provinciale 1 per Brucoli, all’altezza dello svincolo per la provinciale 107 “Martelli-Oliveto”, vicino la casa di reclusione. A scontrarsi uno scooter con a bordo due giovani che viaggiava in direzione Brucoli e una Fiat Panda guidata da una donna che proveniva, invece, dalla “strada del ponticello”. Secondo una prima ricostruzione della Polizia municipale nell’immettersi sulla provinciale sarebbe entrata in collisione con lo scooter.

Ad avere la peggio è stato il passeggero del mezzo due ruote, un ragazzo di 19 anni che nell’urto ha riportato diverse fratture alle costole. Dopo l’intervento dell’ambulanza del 118 è stato trasferito d’urgenza, in elicottero, all’ospedale Cannizzaro dove si trova ricoverato in prognosi riservata. È sempre stato cosciente e dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico.

È stata, invece, dimessa con dieci giorni di prognosi dall’ospedale di Lentini la ragazza di 20 anni che guidava lo scooter. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia municipale che ha già sequestrato i mezzi e sta ricostruendo l’esatta dinamica del sinistro. Sul posto anche una pattuglia del nucleo Radiomobile dei Carabinieri.