Augusta, scontro auto-scooter all’incrocio tra via Adua e via Dessiè: due feriti

Scontro auto-scooter con due feriti non gravi questa mattina all’incrocio tra via Dessiè e via Adua, poco distante dall’assessorato alle Politiche sociali. A rimanere coinvolti, intorno alle 7,30, una Toyota Yaris che proveniva da via Dessiè e un ciclomotore che arrivava da via Adua con a bordo due minorenni, che stavano andando a scuola. E che hanno avuto la peggio, finendo a terra.

Subito soccorsi, il conducente del due ruote per una sospetta frattura è stato accompagnato all’ospedale di Lentini con un’ambulanza del 118, mentre la passeggera ha fatto ricorso alle cure del Pronto soccorso dell’ospedale Muscatello.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale che si trovavano in zona per andare ad effettuare il servizio di viabilità all’apertura della scuola della Cittadella degli studenti e che hanno effettuato i rilievi del caso anche con il supporto di una seconda pattuglia per disciplinare la viabilità. “Sono emerse violazioni di tipo comportamentale sia per lo scooter che di natura tecnica per il conducente dell’ auto, cittadino straniero non in regola con la patente di guida che è stata sospesa”– ha dichiarato il comandante della Polizia locale Salvatore Daidone.