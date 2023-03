Augusta, scontro auto-moto in viale Italia: giovane finisce in ospedale

Incidente questa mattina, poco prima delle 11, in viale Italia, poco prima di piazza Fontana. Ad entrare in collisione una moto che viaggiava in uscita dalla Borgata e un’autovettura che proveniva in senso inverso e stava, invece, svoltando a sinistra in via dello Stadio. A scivolare a terra con il mezzo a due ruote è stato il motociclista dopo il forte impatto contro la parte anteriore destra dell’automobile, guidata da un uomo, rimasto illeso.

All’arrivo dei soccorsi il giovane era lucido e cosciente, con un’ambulanza del 118 è stato trasferito in codice verde al Pronto soccorso dell’ospedale Muscatello per effettuare tutti gli accertamenti del caso.

Sul posto ad effettuare i rilievi è intervenuta la Polizia municipale.