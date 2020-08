Augusta, sconti per chi ha in casa un disabile grave e per chi adotta un cane: approvato il regolamento Tari

Riduzione del 10% per quelle utenze della Tari 2020 nel cui nucleo familiare risulta presente una persona con handicap accertato e del 30% per chi, invece, decide di adottare un cane dal canile convenzionato con il Comune di contrada Ogliastro. Sono queste le novità delle nuove bollette della spazzatura di quest’anno, contenute nell’apposito regolamento approvato nei giorni scorsi dal consiglio comunale dalla sola maggioranza del Movimento 5 stelle e da Gianna D’Onofrio, l’unico consigliere della minoranza rimasta in aula.

Il regolamento presentato dall’ufficio è stato modificato dagli emendamenti della vicepresidente Silvana Danieli e dal capogruppo Mauro Caruso, quest’ultimo ha sottolineato come le novità sono state inserite su richiesta della maggioranza. Per chi decide di adottare un randagio ospitato al canile convenzionato con il Comune lo sconto nella bolletta della spazzatura può arrivare fino a un massimo di 250 euro annui ed è valido per tutti gli anni in cui il cane rimane in vita o rimane in possesso del proprietario.

Durante la seduta il consigliere Lucia Fichera ha chiesto “se si fanno i controlli, perché avevo chiesto se si controllano gli utenti che hanno dichiarato di usare le compostiere domestiche per la differenziata che ha una bella percentuale di sconto. Non ho avuto risposte, possiamo controllare la buona fede di chi adotta un cane?”.