Augusta, schizzano ancora i contagi. Scatta la zona arancione

Scatta la zona arancione per Augusta. Lo ha reso noto il sindaco Giuseppe Di Mare che nel primo pomeriggio ha “ricevuto la chiamata del presidente della Regione e sta firmando l’ordinanza per Augusta in zona arancione. Predispongo tutti gli atti conseguenti” -ha dichiarato

Una misura ritenuta necessaria dalla Regione anche alla luce dei quasi 700 positivi il covid ad Augusta registrati secondo l’ultimo dato fornito oggi dal Comune. Sono infatti 696 gli augustani accertati che hanno contratto il virus ad oggi, quasi 200 in più rispetto all’ultimo dato del 5 gennaio scorso quando erano 501. Un numero sempre più allarmante che si spiega con il tracciamento da parte dell’Asp che si starebbe normalizzando anche s e c’è ancora chi deve essere contattato ed è positivo.

Rimane sempre in testa il picco degli under 25 che sono aumentati a 244 (+55 rispetto a due giorni fa), salgono a 180 (+i11) positivi nella fascia d’età 36-50, a 126 (+ 19) i contagi tra i 51 e 70enni, 89 (+11) sono i postivi tra 26 e 35 anni e 57 (+7) gli over 70 colpiti dal virus. Salgono anche i numeri dei ricoveri in terapia ordinaria, che sono diventano 12 e nessun ricoverato in terapia intensiva.