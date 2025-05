Augusta, scene da far west in via Lavaggi: aggrediti due agenti di Polizia locale

Scene da far west questa mattina in via Lavaggi, alla Borgata, per un’aggressione a due agenti di Polizia locale. Secondo quanto riferito, i due agenti motociclisti stavano facendo una multa ad auto in sosta nei pressi della Posta, in una strada sempre piuttosto caotica per via delle auto in doppia fila, quando sarebbero stati pesantemente insultati dai due uomini che si trovano su un ponteggio per dei lavori di ristrutturazione edilizia in un palazzo.

I due, originari di Francofonte, non c’entrerebbero nulla con l’auto multata che appartiene a un’altra persona, e avrebbero inveito contro gli uomini in divisa che ad un certo punto si sarebbero avvicinati per chiarire la situazione e identificarli e sarebbero stati aggrediti. Ne è nata una violenta colluttazione tra i quattro, proseguita anche in mezzo alla strada e davanti alle auto che si trovavano a passare di lì, con qualche passante che sarebbe pure intervenuto per cercare di sedare gli animi, terminata con l’ammanettamento dei due presunti aggressori da parte degli agenti di Polizia locale che li hanno immobilizzati.

Uno dei due è stato portato al Pronto soccorso dell’ospedale Muscatello con lesioni al naso, anche gli uomini in divisa hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari per qualche lieve escoriazione. In ausilio della Polizia locale sono intervenuti anche i Carabinieri, dell’accaduto è stata informata la Procura di Siracusa.

Sui social il sindaco Giuseppe Di Mare ha espresso solidarietà “ai due uomini che stavano facendo il proprio lavoro ed a tutto il corpo della Polizia locale. Saremo inflessibili e perseguiteremo in ogni modo e ogni persona che si è resa complice di questa indegna aggressione”. Solidarietà ai due agenti che stavano svolgendo il loro lavoro anche dal vice sindaco Biagio Tribulato.