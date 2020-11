Augusta, scendono a 100 i positivi, da oggi più controlli. Il sindaco Di Mare: “è il momento del rigore”

Più controlli, più presenza delle forze dell’ordine nel territorio e anche qualche multa per scongiurare assembramenti, soprattutto nelle piazze e tutelare la salute, mentre intanto si registra una lieve flessione dei positivi ad Augusta che sono 100, tre in meno del giorno prima.

Ad annunciarlo è stato ieri sera su Facebook il sindaco Peppe Di Mare che, nell’aggiornare i dati dei contagiati ha ribadito, da un lato, l’appello alla calma, alla pazienza e all’attenzione da parte di tutti e dall’altro la necessità, per evitare che la situazione peggiori, di tenere sotto controllo la situazione “con tutti gli strumenti a disposizione, anche con quelli delle sanzioni – ha aggiunto – mi sono sentito con tutte le forze dell’ordine perché i controlli da oggi saranno sempre più forti e presenti. Perdonatemi se faremo anche qualche multa, è giunto il momento della responsabilità e del rigore. Sono però sicuro che con la collaborazione della popolazione potremo anche evitare le sanzioni”.

E questo in linea con la nuova stretta che, nel prossimo fine settimana, arriverà a livello nazionale, dopo le foto dello scorso weekend che hanno documentato folla e assembramenti in alcune piazze anche di zone rosse. E dopo che il Viminale ha espressamente chiesto ai prefetti di convocare i comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica per incrementare i controlli per evitare assembramenti e coordinarsi con i sindaci sulla chiusura di strade e piazze dove si concentra la movida.

Un’eventualità quest’ultima molto difficile da realizzare ad Augusta, proprio per vedere come fosse la situazione nelle piazze e nei mercati la settimana scorsa il primo cittadino, insieme ai volontari del gruppo comunale della Protezione Civile e della Misericordia, ha fatto un giro anche serale nelle piazze frequentate dai ragazzi per verificare il corretto uso della mascherina e che fosse assicurato il distanziamento sociale. La situazione è apparsa sotto controllo anche se da alcuni giorni arriva qualche segnalazioni, sulla presenza, nelle piazze, di ragazzi con le mascherine abbassate o in gruppi non troppo distanziati.