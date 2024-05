Augusta, scelte urbanistiche “controverse”: M5S chiede seduta commissione Ars Ambiente e territorio

Una seduta della commissione Ars Territorio ed ambiente per approfondire il “caso” Augusta e le scelte in materia edilizia-urbanistica dell’amministrazione comunale. A richiederla è il deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Carlo Gilistro, che ha condiviso il lavoro dei consiglieri comunali pentastellati, Roberta Suppo e Uccio Blanco. “Salta subito agli occhi come – spiega Gilistro- dal 2021 ad oggi l’amministrazione megarese abbia prodotto una serie di atti di indirizzo volti alla realizzazione di medie e grandi strutture commerciali private come centri commerciali, supermercati e fast food, e grandi insediamenti residenziali. Le strutture dovrebbero sorgere in aree che vengono ritenute di dubbia utilizzabilità, nelle more dell’approvazione del Prg. Come dire che si stanno lasciando ai privati le scelte urbanistiche e di pianificazione territoriale che però peseranno sugli anni a venire, e sullo sviluppo, di tutto il territorio megarese”.

Secondo il parlamentare grillino queste scelte “rischiano di compromettere quegli obiettivi di sostenibilità ambientale che, invece, oggi le nostre città sono chiamate ad inseguire, sull’onda degli evidenti stravolgimenti dettati dal cambiamento climatico. E qui basti ricordare che, secondo l’ultimo rapporto di Arpa Sicilia (2021-2022), il Comune di Augusta sarebbe la seconda città siciliana per quantità di suolo consumato. Un dato allarmante già così”.

Nelle scorse settimane Legambiente di Augusta e Natura Sicula onlus hanno presentato una richiesta di intervento ispettivo in materia urbanistica – edilizia all’ assessorato regionale al Territorio e Ambiente e alcuni ricorsi amministrativi e un esposto alla Procura di Siracusa, da qui la richiesta di Gilistro di convocare una seduta ad hoc della commissione Ars Territorio e ambiente con l’audizione dell’assessore regionale del Territorio e dell’ambiente, del dirigente generale del Dipartimento dell’ Urbanistica, del dirigente generale del Dipartimento dell’ambiente e del sindaco di Augusta.