Augusta scelta come campus estivo di pallanuoto con uno dei più apprezzati allenatori italiani

Augusta scelta come campus estivo per giovani atleti provenienti da varie parti d’Italia che amano la pallanuoto. Da qualche giorno è arrivata nella città megarese lo staff di Marco Risso, allenatore tra i più apprezzati nel panorama della pallanuoto italiana, tecnico della squadra maschile del Bologna in A2 dopo aver allenato le squadre liguri di Florentia, Bogliasco, Sori Lavagna, Chiavari e Torino sempre in serie A. Docente nazionale della Federazione italiana Nuoto a Roma per i corsi allenatori da più di 10 anni, ogni anno organizza 2-3 mesi di stage estivi di studio e pallanuoto a Malta e quest’anno, a causa della pandemia, ha deciso di rimanere in Italia.

E dopo le tappe di una settimana alle 5 Terre in Liguria, sul Lago Maggiore vicino alla Svizzera, ha deciso di venire in Sicilia “sia per l’amicizia che ho da anni con vari allenatori siciliani che per la qualità della pallanuoto locale per amichevoli. Lavoro sui fondamentali del nostro sport e per giri nella bellissima parte della Sicilia dove ci troviamo- ha commentato- Abbiamo scelto una struttura di Augusta per praticare questo stage e sono stato accolto con grande cortesia, qualità e disponibilità. Torneremo qui ad Augusta”. Questa la promessa fatta al sindaco Giuseppe Di Mare e al vice presidente del Consiglio comunale Biagio Tribulato che nei giorni scorsi hanno ricevuto in Comune l’allenatore con parte del suo staff sportivo.