Augusta, scatta la Ztl a Brucoli: auto off limits dalle 17,30 alle 21

Non si potrà transitare con automobili e mezzi a due ruote oggi pomeriggio, dalle 17,30 alle 21 nel borgo marinaro a Brucoli dove in occasione della festa della Liberazione del 25 aprile e, dunque, in previsione di un maggiore afflusso di persone è tornata la “Ztl”, la zona a traffico limitato.

Lo prevede un’ordinanza di polizia municipale firmata dal comandante Salvatore Daidone che impone il divieto di circolazione e di sosta in via Libertà, la via principale, dalla traversa per Campolato basso e via Castello, la sola circolazione nel senso di marcia sud-nord nel tratto compreso tra la seconda traversa lato ovest e quella che conduce a Campolato basso, ma anche in via Augusta tra via Nuova e via Libertà.

“In deroga sono consentiti il transito e la sosta ai veicoli dei corpi di polizia e mezzi di soccorso nonché ai veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria che espongono sul parabrezza il relativo contrassegno”- si legge nell’ordinanza.

Le automobili potranno parcheggiare nell’area di sosta gratuita che si trova all’ingresso del borgo. La “Ztl” ritornerà con le stesse modalità anche per la festa del Primo maggio.