Augusta, “scarse” le attenzioni per gli anziani che vanno valorizzati: lo Spi-Cgil chiede un incontro all’amministrazione

“Possono gli anziani diventare una risorsa della nostra società? Rientra nelle vostre politiche sociali un progetto che tende a valorizzare gli anziani, che definisca uno spazio, dei locali che consentono a questi di trascorrere più serenamente la parte finale della vita, non in solitudine?” Ruota attorno a questi interrogativi, rivolti al sindaco e all’assessore alle Politiche sociali, l’intervento di Carmelo Lo Turco, segretario dello Spi-Cgil che riaccende i riflettori sulle esigenze delle fasce sociali più deboli quali sono gli anziani che, a suo dire, hanno poca attenzione, e lo fa dopo la fine delle ferie per evitare “che la mia ennesima denuncia non avesse l’attenzione che merita. Da sempre – afferma – sono la voce delle istanze degli anziani alle quali molte amministrazioni hanno preferito non rispondere, non considerando le conseguenze sociali, economiche ed umane. Non comprendo il motivo per cui le amministrazioni non ripongono le giuste attenzioni politiche e umane che questa fascia di popolazione merita”.

Il sindacalista chiede al sindaco un incontro per affrontare la questione, partendo dalla convinzione che, sulla base dello stato di salute, dell’esperienza personale e culturale, ogni anziano presenta diverse esigenze ed è in grado di contribuire in maniera diversa allo sviluppo del tessuto sociale. “Il cuore del progetto è rappresentato dalla persona del suo valore, gli obiettivi generali del progetto sono: battersi contro l’isolamento e la solitudine, favorire una più diffusa cultura della propria salute personale, creare attività che in base alle attitudini di ciascuno possa farlo sentire utile e coinvolto, favorire le dinamiche di scambio generazionale, sfruttare i nostri anziani come fonti storiche e strumenti di bellezza, apprezzare la “lentezza” degli anziani come modello di vita”– spiega Lo Turco che ritiene prioritario partire dell’isolamento degli anziani che potrebbe essere risolta, secondo lo Spi-Cgil, in due modi, a seconda delle esigenze a cui si rivolge: per alcuni sarebbe utile creare un servizio di compagnia domiciliare, per altri un centro di aggregazione aperto durante il giorno in cui realizzare attività.

Importante sarebbe anche la creazione di un centro informativo sui servizi socio-sanitari presenti nel territorio, in modo da poter essere tempestivamente informati sulle eventuali iniziative nell’altro ambito e offrire un servizio di mobilità per coloro che, da soli, sono impossibilitati a raggiungere i luoghi del territorio comunale in cui vengono effettuati servizi sanitari e sociali di cui hanno bisogno.

Tra le fasce più deboli della società, non si può non ricordare anche i disabili: “riteniamo che occorre, senza titubanza, implementare e migliorare le politiche che riguardano le attività di inclusione e integrazione sociale, sfruttando anche i fondi disposti dall’ Ue previsti per questa categoria. Tutta la comunità deve essere sensibilizzata alla questione. È fondamentale includere non solo le persone direttamente coinvolte nella disabilità con le loro famiglie, ma anche le persone che non hanno a che fare personalmente con questa problematica. Solo in tal modo oltre ad assolvere alla funzione primaria”– conclude Lo Turco che fa appello all’amministrazione per un confronto con il sindacato che potrebbe essere un’importante occasione per riqualificare il territorio in funzione dei suoi reali suoi reali bisogni e delle necessità concrete di chi lo vive.