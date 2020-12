Augusta, scarichi dei reflui dalle navi, l’ex segretario della Uil Munafò: “necessaria più attenzione”

“Più attenzione agli scarichi del porto di Augusta e all’attività in generale in una delle aree più importanti e trafficate a livello marittimo del Mediterraneo”. La richiesta arriva da Stefano Munafò, ex segretario della Uil che da sempre solleva il problema della mancata depurazione ad Augusta e interviene dopo la recente inchiesta di Report su come smaltiscono i propri reflui, identificati come reflui urbani a tutti gli effetti, le navi ferme al porto, compresi i traghetti su cui da diversi mesi si trovano per la quarantena i migranti positivi al covid 19.

“E’ vero che esiste un modo per aggirare il problema – aggiunge Munafò – e cioè lo scarico da parte delle imbarcazioni a più di 12 miglia dalla costa e se hanno a bordo un impianto di trattamento dei rifiuti, persino entro le 12 miglia e quindi in porto”, ma secondo quello che ha affermato l’inchiesta giornalistica ad Augusta le navi scaricano i reflui nelle bettoline, piccole imbarcazioni cisterna che poi smaltiscono direttamente nell’inceneritore di Punta Cugno, al contrario di ciò che avviene in altri porti dove invece si scarica direttamente in mare.

“E in questo senso ha fatto bene la direzione del porto a vietare questi scarichi a mare. Ma occorre altresì un sistema di depurazione non solo per le acque reflue, dunque per le fognature di Augusta come ribadisco da anni – ancora Munafò – ma un sistema che tuteli anche l’inquinamento in mare quando si verificano situazioni come quelle attuali, con navi traghetto in rada da mesi con a bordo centinaia di migranti. Navi che producono metri cubi di acque nere a settimana e con l’obbligo di smaltimento così come per tutte le navi in transito in rada. Mi auguro che la nuova amministrazione comunale sappia dimostrare di avere a cuore un problema pluridecennale per Augusta, per la tutela dell’ambiente, della salute dei propri cittadini, per la vivibilità di una città che – conclude- è la più importante dopo il capoluogo di provincia e fra quelle più centrali, appunto, per lo sviluppo dell’economia in tutto il territorio del Sud-Est siciliano”.