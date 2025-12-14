Augusta, sbloccate le cittadinanze iure sanguinis: dopo cinque anni tornano i diritti per gli italo-brasiliani

Dopo oltre cinque anni di stallo amministrativo, cittadini italo-brasiliani iure sanguinis privati di passaporto, iscrizione AIRE, assistenza sanitaria e diritti di voto tornano a esercitare i diritti costituzionali negati a causa del blocco seguito alla condanna per corruzione di funzionari comunali. Decisivo l’intervento legale dell’avv. Liguori, che ha dimostrato l’estraneità delle pratiche di cittadinanza alle vicende penali.

Per oltre cinque anni numerosi cittadini italo-brasiliani, discendenti di emigrati italiani e titolari della cittadinanza italiana iure sanguinis, hanno vissuto una condizione paradossale: cittadini italiani per legge, ma impossibilitati a esercitare concretamente i diritti che ne derivano. Non si trattava di acquisire la cittadinanza, bensì di ottenere il riconoscimento effettivo di uno status già esistente, rimasto sospeso a causa di un prolungato blocco amministrativo.

Il caso riguarda il Comune di Augusta, dove le pratiche di cittadinanza erano state congelate in seguito alla condanna per corruzione di alcuni pubblici funzionari comunali. Una vicenda che ha determinato una sospensione generalizzata dei procedimenti, senza distinguere tra le responsabilità penali individuali e la posizione giuridica dei cittadini richiedenti, del tutto estranei ai fatti contestati.

Le conseguenze sono state gravi e durature. I cittadini italo-brasiliani coinvolti non hanno potuto iscriversi all’AIRE, richiedere il passaporto italiano, né accedere alla piena assistenza consolare e sanitaria prevista per i cittadini italiani residenti all’estero. È stato inoltre loro impedito l’esercizio dei diritti politici fondamentali, con l’impossibilità di votare per il Parlamento Europeo, per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica, configurando una compressione rilevante di diritti costituzionalmente garantiti.

La svolta è arrivata grazie all’intervento dell’avvocato internazionalista Francesco Liguori, del Foro di Salerno e iscritto alla Rechtsanwaltskammer Köln, con studio legale a Colonia, in Germania. A seguito di un incontro istituzionale presso il Comune di Augusta, l’avvocato Liguori ha avuto un confronto diretto con il Sindaco, con il Segretario Generale, con il Responsabile dell’Avvocatura comunale e con i Responsabili del Servizio Anagrafe e dello Stato Civile.

L’incontro, formalmente confermato dal Gabinetto del Sindaco e documentato da atto ufficiale, ha consentito di esaminare in modo approfondito i profili giuridici e amministrativi relativi al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Nel corso del confronto, l’avvocato Liguori ha dimostrato come la cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto soggettivo perfetto, che l’amministrazione comunale è tenuta esclusivamente a riconoscere e registrare, senza alcun margine di discrezionalità.

È stato inoltre chiarito che le condotte corruttive contestate ai funzionari comunali, pur penalmente rilevanti, non hanno mai inciso sulla sussistenza dei requisiti di legge in capo ai cittadini italo-brasiliani richiedenti e non potevano in alcun modo giustificare il blocco indiscriminato delle pratiche di cittadinanza.

L’intervento assume un rilievo particolare nel contesto attuale, segnato da un acceso dibattito pubblico e dalle recenti modifiche normative in materia di cittadinanza iure sanguinis, che hanno generato incertezza tra le comunità italiane all’estero. In questo scenario, l’azione dell’avvocato Liguori ha riaffermato con forza il principio di legalità e la tutela dei diritti già maturati.

Tra i mandanti dell’avvocato figurano imprenditori italo-brasiliani operanti nel settore della gelateria in Germania, nonché professionisti altamente qualificati, tra cui ingegneri attivi in Irlanda e in Pakistan, esempi di una cittadinanza italiana internazionale che contribuisce allo sviluppo economico e sociale oltre i confini nazionali.

Con lo sblocco del caso Augusta si chiude una lunga fase di incertezza e si afferma un principio fondamentale: la cittadinanza italiana non è una concessione amministrativa, ma un diritto che deve essere riconosciuto e reso pienamente esercitabile. Un risultato che rappresenta non solo una vittoria giuridica, ma anche un precedente significativo a tutela dei cittadini italo-brasiliani e, più in generale, degli italiani nel mondo.