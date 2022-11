Augusta, sbarco nella notte al porto: arrivati in 105 con la Guardia costiera

Centocinque migranti, tra cui 7 donne e 23 minori, sono sbarcati ieri sera al porto di Augusta con un mezzo della Guardia costiera.

Facevano parte di un gruppo di 310 persone in totale, che erano state tratte in salvo in mattinata al largo della Sicilia mentre si trovavano a bordo di un barcone.

Le operazioni di salvataggio si sono concluse poco prima della mezzanotte e sotto la pioggia, dopo il trasbordo dei trecentodieci migranti su mezzi della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. 205 sono stati trasferiti a Pozzallo, nel ragusano

Le nazionalità dichiarate sono Egitto, Siria e Bangladesh.