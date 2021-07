Augusta, sbarco dei 572 migranti dalla Ocean viking: scesi ieri i minori, oggi riprendono le operazioni

Riprendono oggi le operazioni di sbarco dei 572 migranti arrivati ieri al porto commerciale a bordo della Ocean Viking, la nave della ong, Sos Mediteranee che li aveva soccorsi la scorsa settimana in cinque diverse operazioni in mare. La nave è attraccata alla banchina megarese alle 10 e ha effettuato ieri solo lo sbarco a terra dei minori non accompagnati, di alcuni nuclei familiari e di casi medici specifici, tra cui anche un bambino in carrozzina. Non è stato possibile proseguire con gli adulti perchè in rada non erano presenti nessuna delle due navi quarantena, la Aurelia e l’Azzurra che era salpate per Lampedusa per prendere a bordo altri migranti. In serata un traghetto è di nuovo attraccato in banchina e l’altra rientrerà oggi per ospitare coloro che scenderanno dalla nave, dove hanno trascorso un’ulteriore notte, ed effettuare il necessario periodo di isolamento a bordo.

I minori senza genitori erano 102 e prima di scendere a terra sono stati sottoposti al tampone orofaringeo anticovid 19 dal personale dell’Asp che, com’è prassi, sale sulla nave per il controllo: in sei sono risultati positivi, tutti sono stati trasferiti a bordo di pullman nei centri di accoglienza di di Roma e Brindisi.