Augusta, sbarco dei 422 migranti dalla Ocean viking: 36 i positivi, quarantena sulla Rhapsody

Sono iniziate nella tarda mattinata le operazioni di sbarco dei 422 migranti arrivati ieri sera, dopo le 19, al porto commerciale con la Ocean viking, la nave di Sos Mediterranee che li aveva soccorsi nei giorni scorsi in 4 diverse operazioni al largo della Libia. Prima di scendere i profughi sono stati sottoposti ai tamponi rapidi anticovid da parte dei sanitari dell’Asp di Siracusa che hanno accertato, al momento in cui scriviamo, la presenza di 36 positivi di cui 9 minori. In generale, sono apparse discrete le loro condizioni di salute, in tre sono stati trasferiti in ospedale uno per un trauma cranico, un altro per una probabile frattura ad una mano e una donna incinta per gli accertamenti del caso.

Dai controlli effettuati sono emersi, inoltre, 68 minori non accompagnati trasferiti nei centri di accoglienza di Pozzallo, nel ragusano mentre gli adulti e i nuclei familiari trascorreranno il periodo di quarantena sulla “Rhapsody”, la nave traghetto che si trovava al largo di Porto Empedocle. Ieri sera è arrivata ad Augusta poco dopo l’Ocean viking ed è attraccata alla banchina del porto commerciale, accanto alla nave dei soccorsi per ospitare quanti scenderanno dalla nave della ong, sotto lo stretto controllo del commissariato di Augusta e dall’ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa che coordinano lo sbarco.

Al porto stamattina si è recato il sindaco di Augusta, Peppe Di Mare: “Un paese civile non può che essere accogliente e accanto ai bisognosi. – ha detto- E’ chiaro che al nuovo governo che sta per nascere chiediamo maggiori attenzioni, il problema che riguarda uomini e donne non può essere delegato dall’Unione europea solo alla Sicilia e solo al porto di Augusta. Faremo di tutto per tutelare le vite umane e per far si che il problema dell’immigrazione diventi dell’Unione europea”.