Augusta, sbarco autonomo di 81 migranti al Faro: trasferiti al porto, affondata la barca a vela

Sono, in totale, 81 i migranti arrivati questa mattina a bordo di una barca a vela approdata al Faro Santa Croce, nei pressi delle vaschette al confine con l’area di Punta Izzo. Al gruppo più numeroso che era stato già intercettato subito dopo lo sbarco nella zona di Sant’Elena se ne sono aggiunti, infatti, altri recuperati in tarda mattinata dai militari e dalle forze dell’ordine anche a Punta Izzo e persino al lungomare Rossini fino a dove si erano spinti.

La barca a vela è affondata in mare e al suo interno – su richiesta della Guardia costiera – è stata fatta un’ispezione del nucleo sommozzatori “Sdai” della Marina militare per verificare che non ci fossero cadaveri e la Marina sta verificando la possibilità tecnica di metterla in galleggiamento con dei palloni per essere eventualmente spostato da qualche parte.

Le operazioni sono state coordinate da Guardia costiera e Polizia di stato, sono intervenuti Carabinieri, Marina militare, Guardia di finanza, Polizia municipale, Misericordia e 118.

Il sindaco Giuseppe Di Mare e gli assessori Tania Patania e Concetto Cannavà si sono recati nell’area di via Sant’Elena, dove sono stati radunati in un primo momento e dove sono stati effettuati i tamponi anticovid da parte dell’Asp di Siracusa che hanno dato esito negativo. Il Comune ha fornito loro il necessario e l’area è stata poi ripulita dalla MegarAmbiente.

C’è stata anche una grande collaborazione dei residenti della zona, – alcuni dei quali colti di sorpresa dal vedere nei propri terreni passare i migranti che cercavano di immettersi in strada – che hanno fornito l’acqua nell’immediato per aiutare i migranti, tra cui ci sono anche due bambine di 5 e 7 anni, figlie di una delle tre donne del gruppo.

Tutti a bordo di pullman sono stati portati al porto commerciale per l’identificazione e il successivo trasferimento nei centri di accoglienza disponibili, considerato che ormai da circa un mese non vengono più utilizzate le navi quarantena, affittate dal Governo e che in questi due anni di covid sono state ormeggiate all’interno della rada per l’isolamento sanitario dei migranti arrivati ad Augusta, porto militare, dove non è usuale che le barche dei migranti arrivino fino alle coste megaresi.