Augusta, sbarcati i 116 migranti dalla Ocean viking: 6 i positivi

Sono sei i migranti risultati positivi al covid 19 dei 116 arrivati oggi al porto commerciale con la Ocean Viking, la nave della ong Sos Mediterranee approdata alla banchina megarese dopo mezzogiorno. E’ quanto ha accertato il personale dell’Asp di Siracusa salito a bordo per effettuare i tamponi rapidi anticovid insieme ai colleghi dell’Usmaf, la Sanità marittima che hanno effettuato tutti i controlli sanitari del caso.

In serata sono stati trasferiti in quarantena sulla nave traghetto Allegra, attraccata poco distante dalla nave dei soccorsi dove si trovano in isolamento ancora una ventina di migranti provenienti da altri sbarchi insieme anche agli adulti non positivi per i quali sono state riservate aree apposite dentro la nave.

Lo sbarco è cominciato diverse ore dopo l’arrivo in banchina, dopo le 17 e dopo tutti i controlli sanitari. Tra i 116 dieci sono libici, una settantina i minori che hanno effettuato il viaggio insieme agli adulti che sono di origine per lo più subsahariana.

Il via libera del Viminale per il porto “sicuro” di Augusta è arrivato nella serata di ieri dopo 5 diverse richieste avanzate anche a Malta. I migranti infatti sono stai salvati la scorsa settimana in due operazioni, la prima di giovedì con il recupero di dieci migranti su un barchino e il successivo sabato con il salvataggio di 106 persone da un gommone sovraccarico in pericolo in acque internazionali, 34 miglia nautiche dalla Libia.