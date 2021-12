Augusta, Sasol Italy presenta il rapporto di sostenibilità 2020

Zero incidenti, 3000 litri di gel sanificante messi a disposizione della sanità locale insieme a mascherine chirurgiche fornite nel momento di massimo bisogno, zero contagi e nessun ricorso alla cassa integrazione. C’è anche questo nel Rapporto di sostenibilità 2020 pubblicato oggi da Sasol Italy, lo strumento che raccoglie i principali indicatori aziendali in tema di impegno per la sostenibilità ambientale, la ricerca e la sicurezza, e che racconta il rapporto con i territori che ospitano i propri stabilimenti, oltre a far emergere una fotografia dei propri dipendenti e della vita aziendale.

Introdotto da un video messaggio di Filippo Carletti, amministratore delegato e di Sergio Corso, vice president operations Italy, il rapporto è diventato uno strumento fondamentale che indirizza lo status esistente di dialogo e di ascolto fra Sasol Italy e i suoi interlocutori, come sottolineato dall’amministratore delegato e per questa terza edizione sono stati coinvolti oltre mille stakeholder sia esterni che interni, i quali hanno indicato i temi come i più rilevanti per loro sono la sostenibilità economica, ambientale e sociale

L’anno a cui si fa riferimento è il 2020, caratterizzato dalla pandemia da Covid-19 al quale è stato dedicato un capitolo dove viene anche raccontata la gestione dell’emergenza sanitaria da parte dell’azienda. “Nonostante la crisi pandemica abbia avuto un impatto sui mercati globali, Sasol non ha fatto ricorso a cassa integrazione, ha mantenuto salda l’occupazione e ha continuato a creare valore per il territorio. – si legge nel comunicato stampa- E’ stato sicuramente un anno fuori del comune anche per le produzioni, particolarmente focalizzate sui prodotti per l’igiene in sostegno al contenimento della pandemia: sono stati prodotti oltre 3000 litri di gel sanificante messi a disposizione di enti della sanità locale, sono state fornite mascherine chirurgiche nel momento in cui la difficoltà di approvvigionamento rendeva questo dispositivo un oggetto introvabile, ed è stato dato supporto economico nell’allestimento di posti letto di terapia intensiva negli ospedali dell’area di Augusta. Non dimentichiamo inoltre, in questo anno straordinario, le sfide commerciali importanti come la gestione delle vendite di jet-fuel in un mercato debole a causa della riduzione del traffico aereo mondiale”.

Nel 2020, Sasol Italy riferisce di aver lavorato convintamente con l’obiettivo di migliorare la propria impronta ecologica, riducendo l’intensità energetica della produzione, cioè l’energia consumata per tonnellata di prodotto finito. Dal punto di vista della sicurezza è stato un buon anno, con 0 incidenti, grazie alle procedure di prevenzione e anche – fatto non scontato – 0 contagi Covid-19 negli ambienti di lavoro, grazie agli stretti protocolli di tracciamento dell’infezione.

Il Rapporto di sostenibilità è redatto in aderenza ai più recenti e diffusi principi di rendicontazione non finanziaria, ossia dei Gri sustainability reporting standards. È stato sottoposto a revisione esterna e ha ottenuto la certificazione di aderenza agli stessi. Il perimetro del report comprende la sede di Milano, i tre stabilimenti presenti in Italia (incluso l’impianto di cogenerazione gestito da Sasol Italy energia, società controllata al 100%, al sito di Augusta) e, relativamente alle attività di bonifica, include anche i due siti dismessi di Paderno e Porto Torres