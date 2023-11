Augusta, Sasol Italy: confermati i vertici del Consiglio di amministrazione

L’assemblea degli azionisti di Sasol Italy spa nei giorni scorsi ha rinnovato per altri tre anni il mandato al consiglio di amministrazione uscente. In particolare, sono stati confermati Antonio Marano presidente del consiglio di amministrazione e Filippo Carletti amministratore delegato. Marano, già eletto presidente per l’azienda il 28 ottobre 2020, è socio fondatore dell’azienda partners 4 Energy ed è responsabile della project origination e delle relazioni con le istituzioni finanziarie.

Ricopre inoltre il ruolo di presidente del Trieste Airport (dal 2015) e consigliere di amministrazione di Banca di Cividale spa-Civibank (Gruppo Sparkasse). Vanta una vasta esperienza nella strutturazione di operazioni di finanza complesse.