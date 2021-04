Augusta, sarà una Lega “nuova” e moderata, con due consiglieri in aula: parola del neo coordinatore Salmeri

Una Lega “nuova”, diversa da quella dell’ultimo anno e più moderata, in condivisione con la nuova impronta impressa a livello siciliano al partito del leader Matteo Salvini dal neo segretario Nino Minardo, ex forzista. A questo punta Rosario Salmeri, fresco di nomina alla guida della Lega megarese, con un passato in Forza Italia, nella Margherita e anche nell’amministrazione guidata dall’ex sindaco Massimo Carrubba, che cosi spiega la volontà di riorganizzare il partito augustano, confermando il patto federativo con il movimento “Noi per Augusta” – che ha partecipato alle ultime amministrative sostenendo il candidato a sindaco Pippo Gulino – con i due consiglieri comunali eletti Maria Grazia Patti e Salvo Serra, anch’essi entrati a far parte della Lega, ma anche della maggioranza che sostiene l’amministrazione del sindaco Peppe Di Mare.

“Non è più la Lega dell’anno scorso– dice Salmeri – Anche Minardo sta dando un’impronta moderata, anche se alcune posizioni non cambiano, come ad esempio quella sull’immigrazione che non può continuare ad avvenire in maniera cosi incontrollata. Vogliano dare un’impronta diversa cercando di riallacciare i rapporti con il centrodestra e diventare interlocutori sei e propositi per ricostruire una coalizione in città, forte, unita e compatta in grado di poter affrontare le prossime sfide elettorali”.

I rapporti con il consiglio comunale continuano ad essere gestiti dal movimento politico “Noi per Augusta”, che si è federato con la Lega e si doterà quanto prima di un nuovo coordinamento che detterà i rapporti anche con l’amministrazione comunale che di certo, prima o poi, dovranno essere riequilibrati. Sembra, infatti, abbastanza scontato che dopo la formazione della nuova maggioranza, che ha messo dentro pezzi di altre liste a sostegno di altre candidature a sindaco e soprattutto dopo la sentenza del Tar di Catania, che non ha ribaltato in Consiglio lo stato dell’arte, si debba arrivare prima o a modificare l’attuale assetto della giunta.

Lo sostiene anche Salmeri che però non chiede nulla, al momento: “Quando ci è stato chiesto un aiuto per sostenere la maggioranza – afferma il neo responsabile-ci siamo dimostrati disponibili e abbiamo contribuito all’ elezione del presidente del consiglio e alla votazione di tutte le delibere in quanto facenti parte organica di una maggioranza. In questo momento non facciamo nessuna richiesta, nel momento in cui l’amministrazione dovrà riequilibrare le forze e rivedere gli equilibri in consiglio e anche nella giunta noi siamo a disposizione naturalmente con due consiglieri comunali”