Augusta, santuario dell’Adonai: tromba d’aria sradica grosso albero

Il forte vento e la tromba d’aria che ieri pomeriggio per qualche minuto hanno attraversato Augusta e, in particolare, le zone più esterne e Brucoli hanno creato danni ad alcuni alberi nella zona del santuario della Madonna dell’Adonai, alla Gisira. Uno, in particolare, è stato completamento sradicato dal terreno nell’area esterna dell‘ingresso ed è finito sul muro di cinta dell’eremo.

E sempre a Brucoli è andata bene a quattro diportisti, che si trovavano in una barca a vela nel golfo di Brucoli che per l’improvviso forte vento è andata finire sui scogli nei pressi dell’area di piazza Belvedere. I quattro sono riusciti ad arrivare a terra senza aver riportato conseguenze, mentre l’imbarcazione è rimasta incastrata tra gli scogli.

Due le richieste di intervento pervenute al comando di Polizia municipale, guidato dal Salvatore Daidone e relative ad alcuni danni arrecati dal vento al palco montato in piazza Castello, a Brucoli per gli spettacoli in programma con Augusta d’estate 2024 e a due pali di pubblica illuminazione al Faro santa Croce.