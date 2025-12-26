Augusta, Santo Stefano all’insegna della tradizione con la zampogna itinerante

Augusta celebra le festività natalizie con un appuntamento dedicato alla musica popolare e alle tradizioni più autentiche. Venerdì 26 dicembre, in occasione della festa di Santo Stefano, il centro cittadino sarà animato dalle suggestive sonorità della zampogna.

A partire dalle ore 18.00, una zampogna itinerante percorrerà via Principe Umberto, regalando a residenti e visitatori un’atmosfera calda e coinvolgente, tipica del Natale. Un’iniziativa pensata per valorizzare le tradizioni musicali legate al periodo natalizio e per offrire un momento di condivisione e convivialità nel cuore della città.

L’evento rientra nel cartellone “Natale ad Augusta 2025”, che propone appuntamenti culturali e di intrattenimento per tutte le età, contribuendo a rendere ancora più vivo il clima delle festività e a promuovere la partecipazione della comunità.

La zampogna, strumento simbolo del Natale, accompagnerà il passeggio tra le vie del centro, trasformando la serata di Santo Stefano in un’occasione di incontro e riscoperta delle tradizioni popolari.