Augusta, Santo Stefano all’insegna della tradizione con la zampogna itinerante

La zampogna, strumento simbolo del Natale, accompagnerà il passeggio tra le vie del centro, trasformando la serata di Santo Stefano in un’occasione di incontro e riscoperta delle tradizioni popolari

Augusta celebra le festività natalizie con un appuntamento dedicato alla musica popolare e alle tradizioni più autentiche. Venerdì 26 dicembre, in occasione della festa di Santo Stefano, il centro cittadino sarà animato dalle suggestive sonorità della zampogna.

A partire dalle ore 18.00, una zampogna itinerante percorrerà via Principe Umberto, regalando a residenti e visitatori un’atmosfera calda e coinvolgente, tipica del Natale. Un’iniziativa pensata per valorizzare le tradizioni musicali legate al periodo natalizio e per offrire un momento di condivisione e convivialità nel cuore della città.

L’evento rientra nel cartellone “Natale ad Augusta 2025”, che propone appuntamenti culturali e di intrattenimento per tutte le età, contribuendo a rendere ancora più vivo il clima delle festività e a promuovere la partecipazione della comunità.

