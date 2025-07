Augusta, sanità e diossina: interrogazione urgente del M5S dopo l’incendio Ecomac

Un’interrogazione urgente per fare chiarezza sulla gestione sanitaria nel territorio di Augusta, dopo l’incendio allo stabilimento Ecomac e alla luce della nuova bozza regionale del Piano di rimodulazione della rete ospedaliera. È questa l’iniziativa presentata dai consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, Roberta Suppo e Salvatore Blanco, che hanno messo nero su bianco le preoccupazioni relative alla salute pubblica e al futuro dei servizi ospedalieri locali.

I consiglieri spiegano che il rogo alla Ecomac ha sprigionato nell’ambiente sostanze altamente tossiche, tra cui diossine, le cui concentrazioni destano forti allarmi sanitari. Per questo chiedono se, in collaborazione con l’ASP di Siracusa, siano stati attivati strumenti di prevenzione, screening e monitoraggio della popolazione residente, indispensabili per valutare l’impatto sulla salute dei cittadini.

Un altro punto critico sollevato dal M5S riguarda l’attivazione dei posti letto di oncoematologia, annunciati come un risultato politico ma di cui, stando alle informazioni raccolte, non si ha ancora evidenza operativa. “Vogliamo capire se ci siano stati ritardi – spiegano i consiglieri – e, in tal caso, quali siano le cause e le tempistiche previste per rendere pienamente operativo il reparto.”

Il documento si concentra anche sul nuovo Piano di rimodulazione della rete ospedaliera, attualmente in fase di discussione regionale, che potrebbe comportare ulteriori tagli ai servizi sanitari nella provincia di Siracusa, incluso l’ospedale di Augusta. Suppo e Blanco chiedono quindi di sapere se il Sindaco abbia preso parte agli incontri istituzionali, quale posizione abbia espresso a difesa del territorio e, in caso contrario, chi abbia rappresentato il Comune e con quali proposte.

Infine, il M5S chiede chiarezza sul futuro dell’ospedale di Augusta: “Ci sono reali prospettive di potenziamento dei servizi, o dobbiamo attenderci nuove penalizzazioni? I cittadini meritano risposte trasparenti e concrete.”