Augusta, sanificazione delle strade: dalla Regione oltre 13 mila euro

Augusta riceverà 13.631 euro dalla Regione per la sanificazione del suo territorio nell’ambito degli oltre 150 mila euro stanziati per la sanificazione di tutti i Comuni della provincia di Siracusa. Lo ha annunciato la deputata regionale di Fratelli d’Italia, Rossana Cannata.

Il deputato regionale ha spiegato che “in attuazione all’articolo 2 dell’ordinanza regionale 6 del 19 marzo scorso, la Regione partecipa con un contributo proporzionato al numero di abitanti, alle spese per la sanificazione delle strade, dei centri abitati, degli uffici pubblici e degli edifici scolastici di tutti i Comuni dell’Isola. Si tratta di un’utile azione di attenzione a sostegno dei Comuni, in questo momento impegnati in prima linea nell’azione di contenimento dell’epidemia Covid-19 con importanti misure igienico-sanitarie”.

E’ la somma più alta dopo quella riservata alla città di Siracusa. Per poter avere i fondi i Comuni dovranno avanzare un’apposita istanza da inviare via mail alla Protezione civile.

Intanto è slittata ancora una volta, a causa del maltempo e dopo il primo rinvio di sabato scorso, l’intervento di sanificazione delle strade previsto per questa sera. Verrà effettuata venerdi’ 27 marzo nella zona di Monte Sant’Elena e contrada Cavalera, proseguirà sabato 28 marzo ancora nella zona della Cavalera e a Brucoli per concludersi lunedì 30 marzo nelle zone esterne e ad Agone Bagni.

Anche questa volta verrà effettuata di notte, dalle 20 alle 5 del mattino, durante il quale bisogna chiudere porte e finestre, non circolare per nessuno motivo per strada e fare attenzione agli animai domestici.