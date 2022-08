Augusta, Salvo Parisi scomparso a 71 anni, il “medico di tutti”. Il ricordo di chi l’ha conosciuto

Si sono svolti ieri pomeriggio nella parrocchia di Santa Lucia i funerali di Salvo Parisi, medico di famiglia in pensione, cardiologo di 71 anni, venuto a mancare domenica scorsa. Ad officiare il rito funebre don Angelo Saraceno, parroco della chiesa e amico personale del medico a cui in tanti hanno voluto dare ieri l’estremo saluto.

In extremis, a causa anche del ritardo nei voli, è arrivato dall’Africa anche don Admir, che dall’altare ha ricordato il grande impegno del medico augustano per i più poveri in Bafatà, villaggio povero della Guinea Bissau con cui la parrocchia della Borgata è gemellata. E ha dato vita, dal 2004, ad una missione umanitaria di cui faceva parte Parisi, che si è concretizzata con la realizzazione, negli anni, di importanti progetti quali, tra gli altri, la casa di prima accoglienza per donne gravide a rischio, il centro per bambini malnutriti, una vasca per la raccolta dell’acqua occorrente per l’irrigazione, un’officina meccanica, una falegnameria, tutto realizzato grazie al contributo di associazioni di vario tipo, enti, banche, attività economiche, ma anche di privati cittadini.

“Una vita dedicata agli altri, prima, nella tua attività lavorativa, dal 2002, da quando hai sposato la missione per i nostri fratelli della Guinea Bissau. – ha scritto su Facebook il gruppo missionario degli “Amici di Aida per Bafatà” – Da te abbiamo imparato molto, che c’è sempre una speranza, che donarsi per gli altri è una sensazione unica. Mi hai accompagnato nei tre viaggi fatti insieme, per lasciarci le consegne, per fare in modo che il tuo progetto di aiutare gli altri non si fermasse. Adesso, guardandoci dal Paradiso, potrai nuovamente farti una chiacchierata con il tuo amico di sempre don Pedro e con Aida, la tua inseparabile amica/infermiera che non ti lasciava mai durante le tante visite nell’ospedale pediatrico di Bafatà. Ci mancherai molto nelle sere in Africa così silenziose dove tu con la tua saggezza ci aiutavi a capire come affrontare il nuovo giorno, anche in mezzo a mille difficoltà. Grazie dottor Parisi, grazie per l’esempio che ci hai dato, grazie per averci mostrato la strada della carità e dell’amore verso i nostri fratelli”.

A ricordarlo anche la Cna Pensionati che con il medico aveva elaborato ed avviato, coinvolgendo anche la Fimmg, sezione di Siracusa sindacato dei medici di famiglia, il “progetto pilota” di telemedicina per monitorare lo stato di salute di oltre 250 tra anziani e fragili per migliorare la loro qualità della vita. “Stimato professionista, con grande entusiasmo e professionalità ci ha guidati in un progetto che cambia il rapporto tra medico e paziente per spingere il sistema sanitario verso una progressiva digitalizzazione. Con Salvo vogliamo ricordare inoltre i tanti progetti di solidarietà realizzati anche con il contributo della nostra associazione in Africa. Salvo Parisi è stato un autentico medico “di strada”, il medico di tutti, ha vissuto la vita con grande generosità”.

A porgere le più sentite condoglianze alla moglie Concetta, al fratello Enzo e alla famiglia tutta anche la Camera del lavoro-Cgil e la segretaria Lorena Crisci, “profondamente rattristate per la scomparsa del medico, uomo sempre vicino ai bisognosi, grande e generoso professionista”. Sul social tantissime le attestazioni di stima da parte degli augustani.