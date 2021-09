Augusta, salta il Consiglio per mancanza di numero legale: assenze in maggioranza, all’orizzonte il rimpasto in Giunta

È stato aggiornato ad oggi pomeriggio il Consiglio comunale di ieri pomeriggio a San Biagio, saltato per mancanza del numero legale. Alla prima chiama delle quasi 17 erano presenti solo 10 consiglieri su 24, non sufficienti per insediare la seduta che è stata rinviata di un’ora, quando è stata completamente disertata. A mancare all’appello quasi tutta l’opposizione, fatta eccezione per la capogruppo di “Insieme per Augusta” Milena Contento e se i banchi quasi vuoti della minoranza possono anche non destare, in fondo, troppo scalpore a fare più rumore è invece, l’assenza di 5 consiglieri di maggioranza di cui 4 Biagio Tribulato, Margaret Amara, Salvo Serra e Maria Grazia Patti, fanno parte del gruppo consiliare composto dai due di Attivamente e da altri due eletti con il movimento Noi per Augusta, federato con la Lega.

Il gruppo, insieme ad altri, fa parte della maggioranza eterogenea che appoggia il sindaco Giuseppe Di Mare da subito dopo la sua elezione – quando, con i suoi soli 5 consiglieri eletti, non avrebbe certo potuto avere vita troppo facile dentro l’aula e ha dovuto cercare appoggio altrove- e dovrebbe entrare, con due assessori, a far parte della giunta che a ottobre taglia il primo traguardo di un anno di vita. L’accordo c’è già e anche da settimane e prevede il primo ingresso in Giunta dell’ex consigliere comunale Angelo Pasqua in quota ad Attivamente, che addirittura avrebbe già dovuto giurare come assessore la scorsa settimana, seguito dall’ex assessore Concetto Cannavà in quota Lega e per ultimo del consigliere Peppe Tedesco per il gruppo “Un passo avanti per Augusta”, da lui composto assieme a Roberto Conti e che ad agosto ha perso il consigliere Manuel Mangano, passato all’opposizione e qualche settimana dopo ha visto l’ingresso di Giuseppe Assenza dai banchi della minoranza.

Dopo settimane di incontri e riunioni politiche interne alla maggioranza, quello che mancano ancora sono le certezze sui tempi di attuazione di questo primo rimpasto o avvicendamento, che dir si voglia, che necessariamente si dovrà andare a fare per garantire stabilità al governo cittadino. All’orizzonte si profila, dunque, con le assenze di ieri, qualche mal di pancia dentro la maggioranza consiliare? Pare di no, o almeno così rassicurano. Sia da Attivamente che dalla Lega spiegano che è un caso che sia mancati insieme i 4 consiglieri e le assenze sono tutte giustificate, alcune anche già preannunciate e chi per motivi personali o per cause di forza maggiore o per impegni di lavoro ieri non ha potuto essere presente in aula.

Quindi nessuna “pressione” per il rimpasto, per il quale pare che si debba però ancora sciogliere il “nodo dolente” di chi dei sette attuali assessori dovrà fare un passo indietro e lasciare la poltrona per le new entries. Nessuno pare sia disposto ad andar via spontaneamente, il sindaco da parte sua sta cercando di dirimere la questione e si limita a dire che sta lavorando anche a questo. Nel tentativo difficile di far quadrare tutte le varie esigenze, ma certo è che il tempo di attesa non è infinito.

Per la cronaca il Consiglio oggi pomeriggio, a partire dalle 16,30 (in seconda convocazione bastano almeno 10 presenti) discuterà un corposo ordine del giorno: il riconoscimento di legittimità dei debito fuori bilancio fallimento Scad Società Coop e un altro derivante da sentenza esecutiva in materia di esproprio eredi di Amara Carmelo, commissione comunale per la formazione e l’aggiornamento degli Albi dei giudici popolari di Corte d’Assise e Corte d’Appello, istituzione della consulta della famiglia, mozione di indirizzo contributi a sostegno delle attività economiche a seguito dell’emergenza covid 19, regolamento “Cura Augusta 2.0”.