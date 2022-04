Augusta, saline “Regina”: sono di nuovo marroni le acque di alcune vasche

A metà febbraio erano improvvisamente diventate marroni le acque delle saline “Regina” che si trovano nei pressi di piazza Unità d ‘Italia e di una delle due vasche del lungomare Granatello. Poi il fenomeno si era diradato, ma da alcuni giorni le acque salmastre, dove ancora dimorano fenicotteri rosa e altri uccelli acquatici, hanno di nuovo cambiato colore e sono di nuovo marroni. E se inizialmente si poteva pensare ad una presenza di fango tra le acque salmastre il perdurare del fenomeno cosi a lungo potrebbe spiegarsi con l’eutrofizzazione, fenomeno naturale caratterizzato da un aumento notevole delle alghe presenti sotto l’acqua, non certo nuovo, che in passato ha portato anche alla moria dei pesci e che impone, comunque, interventi anche urgenti di tutela delle zone umide, da tempo ormai riconosciute come Zsc, zone speciale di conservazioni e Sic, sito di interesse comunitario.

“Inizialmente avevo pensato si trattasse di fango ma questo fenomeno sta durando troppo tempo e non è mai del tutto sparito quindi è presumibile che si tratto di un fenomeno di eutrofizzazione che evidentemente non è ancora arrivato a suturare del tutto l’ossigeno presente per cui ancora non si verificano morie di pesci – spiega Enzo Parisi di Legambiente Sicilia- A metà febbraio avevo già segnalato questo fenomeno al Comune e il sindaco ha fatto sapere di aver interessato l’Arpa che aveva riferito che si trattava, all’epoca, di un fenomeno naturale. Visto che sta comunque perdurando e che c’è questo sviluppo algale eccessivo, anche se altalenante, e in previsione dell’ arrivo della stagione più calda e dell’aumento delle temperature che non possono che peggiorare la situazione è assolutamente opportuno andare a ripristinare meglio gli scambi con il mare attraverso i canaloni di collegamento con il mare che devono essere ripuliti e sottoposti a manutenzione”.