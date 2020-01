Augusta, saline Regina popolate da decine di fenicotteri rosa: appuntamento con la bellezza

Hanno offerto e continuano ad offrire, puntualmente, uno spettacolo di naturale bellezza che non passa inosservato a chi transita dal lungomare Rossini, i fenicotteri rosa che a decine, anche quest’anno, hanno scelto le saline Regina della Borgata come habitat ideale per vivere per qualche periodo, nutrirsi e accoppiarsi. Da diversi giorni i bellissimi Phoenicopterus roseus, che appartengono alla famiglia dei Phoenicopteridae si trovano nella zona umida, ma ieri erano ancora più visibili anche ad occhio nudo perchè un gruppetto si era posizionato più vicino alla strada che porta all’ ospedale Muscatello ed emanava i versi tipici del corteggiamento, accompagnati dalle movenze del collo. Una sorta di danza che ha destato la curiosità e la sorpresa di tanti automobilisti di passaggio che si sono fermati ai bordi della strada per scattare una foto e ammirare la loro eleganza e bellezza che stride con la spazzatura e la sporcizia che, incurante e indisturbata, continua a giacere nei vari angoli della zona umida.

Sulla carta, infatti, la zona umida è tutelata come Sic (Sito interesse comunitario) e Zps (Zona di protezione speciale) e attende ancora da circa un decennio di essere riqualificata con l’apposito ed agognato progetto che non è riuscito, ancora oggi, a vedere la luce.