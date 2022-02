Augusta, saline “Regina”: le sue acque diventate improvvisamente marroni

Sono improvvisamente diventate marroni le acque delle saline Regina che si trovano nei pressi di piazza Unità d ‘Italia e dell’ospedale Muscatello. Da alcuni giorni le acque salmastre, che ospitano da mesi ormi decine di bellissimi fenicotteri rosa e altri uccelli acquatici, si sono colorate di marrone destando le preoccupazioni degli ambientalisti che ritornano a chiedere di mettere in atto, in maniera concreta, la tutela delle zone umide che da tempo sono state riconosciute come Zsc, zone speciale di conservazioni e Sic, sito di interesse comunitario e nonostante questo non si riesce ancora ad attuare il progetto di riqualificazione, già inserito nell’ ambito del Piano di Risanamento ambientale e addirittura presentato pubblicamente nel 2012, che prevederebbe anche un sistema di filtraggio dei canaloni.

“L’acqua mescolata a fango e anche a tratti a schiuma sembra arrivare fino alle saline e poi a mare da un vecchio canale di scolo e per questo suggeriamo di non far scaricare il canalone direttamente dentro la saline ma di portarlo fino a mare – spiega Enzo Parisi di Legambiente Sicilia-di questo fenomeno ho informato il Comune e il sindaco mi ha riferito di aver fatto eseguire dei prelievi dell’acqua per le analisi di laboratorio e di aver già interessato l’Arpa che effettuerà un intervento”.