Augusta, saline del Mulinello: la Regione aggiorna la cartografia e le inserisce tra le aree Sic

“Sul sito europeo dei progetti Natura 2000 sono state inserite anche le saline Mulinello come aree Sic. La Regione ha aggiornato la cartografia, l’ha trasmessa al ministero dell’Ambiente che l’ha approvato, confermando che sono state inserite nelle aree Sic”. Lo ha detto ieri, durante una conferenza stampa a palazzo San Biagio, il consigliere comunale di Diem 25 Giuseppe Schermi che ha riacceso i riflettori sulla vicenda dell’ampliamento dei piazzali del porto commerciale che dovrebbero nascere sopra le saline del Mulinello, un progetto che contesta da sempre ritenendo più giusto uno sviluppo ecosostenibile e turistico-culturale dell’area. “Nell’ultima conferenza stampa – ha esordito oggi – ci eravamo lasciati con la Regione che confermava il fatto che le saline del Mulinello fossero vincolate ed eravamo in attesa di un aggiornamento della cartografia che era solo un adempimento tecnico, fermo restando che il vincolo delle saline era preesistente al decreto che istituisce le zone umide”.

Secondo Schermi, che ricorda nella area Sic la tutela delle aree è 3, quindi massima e l’obiettivo specifico è di “conservazione della zona umida, pertanto non è consentito realizzare nuove costruzioni nemmeno mobili e prefabbricati, quindi non si può fare movimento terra che si dovrebbe fare per tombare le opere” questa inclusione porterebbe ad una nuova valutazione sul progetto di ampliamento che ha avuto un vita “tormentata”, con la gara espletate una prima volta, e l’aggiudicataria che nel “2016 è andata in fallimento. Per questo – ha ricordato – è stato presentato un nuovo bando, che però adesso è sospeso e non andava presentato. Nel 2018 esisteva il vincolo sulle saline e ciò nonostante si è deciso di andare avanti. Adesso il progetto è fermo per un ricorso da parte di una ditta che ha partecipato alla gara e che andrà in discussione al Tar di Catania il 30 gennaio, faccio questa conferenza stampa perchè qualunque sia il risultato l’ Autorità di sistema portuale sia messa nelle condizioni di ritirare il bando. E se è stato commesso un danno erariale, lo faccia e giri alla Corte dei conti la segnalazione per accertamento delle responsabilità. È meglio fermarsi e riconoscere i propri errori per non aggravare il danno”.

La proposta che allora secondo Schermi oggi trova il momento perfetto per essere portata avanti, è quella di lasciare da parte la cementificazione dei piazzali e pensare a uno sviluppo alternativo turistico-culturale, sfruttando l’hangar e l’idroscalo, “riqualificandolo affinché ci sia un pontile che consenta al gruppo barcaioli di fare un collegamento dall’hangar verso i forti Garsia e Vittoria, visto che nel Piano triennale delle opere pubbliche dell’ Autorità di sistema portuale sono inseriti progetti di elettrificazione dei forti e di recupero del Garsia per un milione e di euro. Sto dicendo – prosegue- di portare avanti un progetto che già era nell’idea di quest’amministrazione quando io ero assessore nel 2015 e chiedevamo di avere la consegna dell’area al demanio per fare una parte di un collegamento. Già il Comune nel 2017 aveva chiesto la concessione dell’idroscalo per realizzare il parco del Mediterraneo”.

L’esponente dell’opposizione ha, inoltre, ricordato che fu presentata un’interrogazione al Parlamento europeo per avere conferma che le aree delle saline fossero vincolate da parte di Elly Schlein, l’europarlamentare di Possibile “a cui sono grato e che dopo l’elezione cercherò di porterò ad Augusta per farle vedere le saline” e che il commissario dell’Autorità portuale Emilio Errigo ha dimostrato grande disponibilità per uno sviluppo portuale “verde e vero, aperto alle tematiche ambientali. Nessuna intenzione di frenare lo sviluppo – ha concluso – la stazione ferroviaria del porto core può essere fatta utilizzando gli spazi e le banchine esistenti, comprese quelle che si sono liberate dallo smantellamento dell’hotspot e dalla prossima rimozione delle gru”.