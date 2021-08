Augusta, salgono sul tetto di una casa per rubare: arrestati due giovani dalla Polizia

Sono saliti sul tetto di un’abitazione, tra via Megara e via Principe Umberto, tra l’altro di un vicino di casa di uno dei due, riuscendo ad entrare dentro un appartamento per rubare Giuseppe Bandiera e Salvatore Barravecchia i due augustani di 19 e 22 anni, già conosciuti alle forze di polizia, e arrestati ieri dagli agenti del Commissariato. Il fatto è successo ieri nel pomeriggio, intorno alle 18.45, quando i due sarebbero stati filmati anche da alcune telecamere di videosorveglianza poste nella zona che li hanno ripresi mentre lasciavano l’appartamento, dove erano entrati dopo aver forzato una porta/finestra, e fuggivano dai tetti delle abitazioni adiacenti.

Immagini molto utili per gli investigatori del Commissariato megarese, diretto dal Guglielmo La Magna, che li hanno riconosciuti e sono andati a cercarli in casa. Giunti nell’abitazione del primo i due sono stati intercettati dagli agenti mentre uscivano dallo stabile. Gli indumenti indossati dal primo giovane corrispondevano esattamente a quelli immortalate dalla immagini ed inoltre veniva trovato in possesso di uno zaino contenente parte della refurtiva, guanti ed attrezzi atti allo scasso.

Così è scattata la perquisizione personale che ha avuto esito positivo: al primo, infatti, sono state rinvenute banconote di vario taglio per un totale di 440 euro, al secondo contante per altri 400 euro. Gli investigatori hanno controllato attentamente i tetti delle abitazioni limitrofe a quella di uno dei ladri riuscendo a trovare l’edificio dove avevano perpetrato il furto che si trova a circa 10 metri dalla casa del primo ladro. Il proprietario dell’immobile, raggiunto telefonicamente dagli inquirenti, sporgeva regolare denuncia per il furto subito.

Al termine delle indagini, i due sono stati arrestati per i reati di furto aggravato in abitazione e per possesso ingiustificato di grimaldelli e posti ai domiciliari.