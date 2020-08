Ad Augusta salgono a 5 i casi di contagiati da Covid 19, uno di questi pare di rientro da una vacanza a Malta come annunciato dallo stesso su Instagram.

“Non mi stancherò mai di raccomandare prudenza e attenzione per le regole che ci siamo dati a prevenzione della diffusione del contagio – dice il sindaco Cettina Di Pietro – Capisco benissimo che, specialmente dopo il periodo del lockdown, ci possa essere, in particolar modo tra i ragazzi, la voglia di passare serate spensierate e lontane da norme e precauzioni. Il mio ruolo di Sindaco, la realtà dei dati che ci fornisce l’Azienda Sanitaria territoriale e il buon senso, mi inducono, però, a sostenere una linea di estrema cautela e di rispetto per la propria salute e di quella degli altri. Nessuna giornata o serata di festa può giustificare il rischio di un pericolo così grande”.