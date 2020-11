Augusta, salgono a 119 i positivi: un caso alle Poste. E La Cgil-Slc chiede tamponi rapidi per i lavoratori

Aumentano a 119 casi i casi di covid ad Augusta, tra questi anche un dipendente delle Poste di via Lavaggi, che nei giorni scorsi ha fatto scattare il protocollo sanitario e spinto la Cgil a tornare a chiedere un monitoraggio, a campione, anche con tamponi rapidi dei lavoratori di tutta la provincia.

Ieri sera il consueto aggiornamento del sindaco Peppe Di Mare ha informato di un aumento di 19 contagiati dal virus rispetto a quanto reso noto due giorni prima, a comunicare invece del caso di positività dei giorni scorsi della succursale delle Poste della Borgata, chiusa per un giorno per le operazioni di sanificazione e poi riaperta anche il pomeriggio, è stato invece Alessandro Plumeri, segretario della Cgil- Slc che già da marzo aveva chiesto a Poste italiane di monitorare a campione i lavoratori di Siracusa e provincia, con tamponi anche rapidi, utili a indicare lo stato di salute della popolazione postale attiva in provincia.

“La seconda ondata di contagio da Covid 19 ha evidenziato – scrive in una nota – come in questa provincia le lavoratrici e i lavoratori postali (portalettere e sportellisti) sono, anche loro, “vittime” di questa pandemia”. Oltre ad Augusta infatti si sono riscontrati altri casi in provincia che hanno portato alla chiusura, temporanea, per positività delle succursali 10 e 3 di Siracusa, di quella di Francofonte, di Priolo con attigua sala portalettere e a Pachino della sala portalettere.

“I lavoratori postali in servizio in questa provincia sono circa 600 –prosegue Plumeri – Per le diverse tipologie di lavoro le maestranze entrano in contatto con tutti gli abitanti di Siracusa e provincia in quanto, i portalettere incontrano a domicilio per la consegna della corrispondenza mentre nell’altro caso sono gli utenti a recarsi negli uffici postali. In questi giorni stiamo assistendo ad un incremento della sensibilità sul tema, da parte della Regione siciliana, delle Asp e della politica territoriale (vedi campagna rivolta agli studenti, al personale docente e non docente) auspichiamo che questo ulteriore sollecito sia risolutivo per l’attuazione di quanto richiesto”.